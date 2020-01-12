Кота ели живьем, собака вмерзла в доски. Под Красноярском нашли дом с замурованными без воды и еды животными

12 Янв. 2020 2020-01-13T09:04:46+03:00

Бедолаги звали на помощь изнутри, плакали, но выбраться им не оставили шанса [видео]

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Обычный заброшенный домишко в деревне Кекур Сухобузимского района оказался настоящим гетто для кошек и собак. На пороге – вмерзший в доски окровавленный труп пса – видимо, животное пыталось спастись из ада. Безрезультатно. Ведь все входы и выходы из дома, оттушины, окна – все было забито как только можно, рассказывают в соцсетях красноярские зоозащитники. А внутри коты и собаки – голодные, замерзшие, без воды и шансов на жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754218" frameborder="0"></iframe> Гетто для животных.Видео: сетевой ресурс @krsk01

- Дом был закрыт снаружи всем, чем только можно: засов, доски, старая дверь сверху. Из дома доносились крики животных уже еле слышные, даже собаки гавкали кое-как, - рассказывает зоозащитница Юлия Плотникова. – Их просто замуровали досками и прочим хламом.

Первым делом зоозащитники разобрали доски и хлам и накормили несчастных бедолаг. Выглядят животные устрашающе: коты похожи на скелеты – каждое ребрышко видно. Над животными целенаправленно издевались. Одного котика оголодавшие животные ели живьем.

- На голове одного кота была надета стеклянная банка, другой кот плакал и не отходил от нас. Один из котов погрызан живьем: хвост, уши, за ушами голова. В доме лежат съеденные трупы котов, - рассказывают шокированные зоозащитники.

Часть животных уже забрали в Красноярск – самых тяжелых, которых надо срочно спасать. Всем им необходимо лечение.

Не оставайтесь равнодушными. Средства для помощи несчастным можно перевести на номер тел.: 89029101313 (Сбербанк)

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