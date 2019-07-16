2019-07-16T12:21:47+03:00
Дом. Семья

Двое суток добиралась до Красноярска! Собака прошла 200 километров, чтобы вернуться к бросившим ее хозяевам

Мару решили вернуть заводчикам в Новосибирске, но она сбежала [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мару Фото: Дарьи СтулинскойМару Фото: Дарьи Стулинской
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Лапы стерты в кровь, искусана комарами, морда вся исцарапана, голодная и потерянная – такой бульмастифа Мару (по документам - Марона) обнаружили волонтеры неподалеку от железнодорожного вокзала в Красноярске. 200 километров она прошагала по путям от Ачинска - чтобы вернуться к хозяевам, которые ее бросили. Собака плакала. Поначалу волонтеры решили, что малышка просто потерялась. Но выяснилось, что история у Мару куда интереснее.

Мару ищет новый дом.Видео:

- Хозяева купили ее у заводчицы в Новосибирске пять месяцев назад, сейчас ей год, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Дарья Стулинская, хозяйка зоогостиницы «СобакинДом», где теперь живет Мару. – Почему-то собака им не понравилась, и они отказались от нее. Хотя я не знаю, как такая собака может не понравиться – добрая, приучена к машине, просится на прогулку, с родословной, документами и клеймом...

Отправили Мару поездом. Но на одной из мелких станций под Ачинском Мару вырвалась из вагона – только ее и видели.

Теперь Мару ищет новых хозяев Фото: Дарьи Стулинской

Теперь Мару ищет новых хозяев Фото: Дарьи Стулинской

- Она сама лапой нажала на ручку двери, собака очень умная, - говорит Алла, заводчик бульмастифов из Новосибирска. - Конечно, она была в панике. У собаки же одна мысль: она едет куда-то, а хозяин остался. Значит, надо бежать... Причина, почему от нее отказались, - аллергия. Так, по крайней мере, мне объяснили. Не знаю, может, и правда, аллергия, а может, - наигрались просто. Я благодарна за одно - что не выкинули на улицу, что связались со мной. Когда Марона потерялась, я две ночи не спала... Там же тайга вокруг, звери ходят. Слава Богу, нашлась.

Теперь Мару лечит лапы Фото: Дарьи Стулинской

Теперь Мару лечит лапы Фото: Дарьи Стулинской

После побега Мару со всех лап ринулась в Красноярск. Алла, узнав, что собака пропала, разместила объявление в соцсетях: разыскивается - и фото Мару. На него-то и наткнулась в интернете Дарья и узнала малышку, которую ей только-только принесли волонтеры.

- Сейчас немного приведем Мару в порядок – лапы залечим, укусы. И отправим в Новосибирск заводчице, - говорит Дарья. – Она собирается найти ей новый дом и хозяев, которые не откажутся от нее.

С разрешения заводчицы публикуем ее телефон: 8 (963) 947 -78 - 40 (Алла). А Мару ищет новых хозяев - без аллергии на верных собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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