«Проникли в чужой дом»: волонтерам, спасшим замурованных собак и кошек, теперь грозит уголовное дело

Это не укладывается в голове. В небольшом домике в деревне Кекур (76 километров от Красноярска) зоозащитники обнаружили гетто для домашних животных. Обреченные на голодную смерть кошки и собаки жили тут без возможности вырваться на свободу – все входы, выходы, отдушины и лазы, по словам волонтеров, были завалены и забиты. На входе – вмерзшая в доски мертвая собака, внутри – котик, который в слезах жался к волонтерам и еще один… заживо объеденный. По «закону джунглей» выживает в таком случае сильнейший - значит, этому бедолаге оставались считанные дни жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754218" frameborder="0"></iframe> Гетто для животных.Видео: сетевой ресурс @krsk01

- Дом был закрыт снаружи всем, чем только можно: засов, доски, старая дверь сверху. Из дома доносились крики животных уже еле слышные, даже собаки гавкали кое-как, - рассказала зоозащитница Юлия Плотникова (она вместе с другими волонтерами спасала животных из дома смерти). - Их просто замуровали досками и прочим хламом. На голове одного кота была надета стеклянная банка. Один из котов погрызен живьем: хвост, уши, за ушами голова. В доме лежат съеденные трупы котов…

Всего в заброшенном на вид домике было 5 собак и столько же котов. Все животные на последней стадии истощения - под потрепанной шкурой видно каждое ребро.

В два захода котов и собак вывезли из дома. Теперь все они в Красноярске – у ветеринаров, на передержке, где их будут откармливать и лечить.

Но это лишь верхушка айсберга. Оказалось, волонтеры не имели права входить в дом. Даже с благими целями. Потому что у домика есть хозяйка – бабушка 1937 года рождения.

- Хозяйка дома состоит на учете в социальной службе, как одинокий пожилой человек, за которым нужен присмотр, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД.

Перед Новым годом женщину в очередной раз навещали соцработники и выяснили, что по состоянию здоровья она не может сама себе топить печь: в доме было холодно, воды не хватало. Поэтому было принято решение ее отправить в дом престарелых на время, пока стоят холода. 31 декабря участковый и работник соцслужбы приехали к бабушке, чтобы отправить ее в Красноярск. В доме было полно кошек и собак. Хозяйка уже собрала вещи.

- А как животные тут? – спросила работник соцслужбы. – Кто за ними будет ухаживать?

- Они и сами могут еду добыть - в подполье есть лаз, - пояснила бабушка. - Туда-сюда вечно шмыгают.

Обычный деревенский домишко мог стать общей могилой для животных Фото: соцсети

Закрыв избушку на клюшку, старушка уехала. Спустя пару дней, уже после Нового года, в полицию позвонили жители Кекура и рассказали, что стая собак бегает по деревне. Детей отпускать на улицу страшно – псы от голода злые. О ситуации узнали и зооволонтеры, которые решили спасти животных. Правда, когда они приехали, никакая стая по деревне не бегала – собаки и кошки были заперты в доме.

Мог ли кто-то завалить лаз, через который они выбирались и добывали себе еду на помойках? Запросто! Потому что деревенские боялись за детей, да и за себя тоже. Имели ли право волонтеры входить в запертый дом? Нет, не имели. В полиции начали доследственную проверку.

Всего в доме было 6 собак и 5 котов Фото: соцсети

- Начата доследственная проверка – по факту нарушения неприкосновенности жилища и по факту жестокого обращения с животными, - пояснили в ГУ МВД по Красноярскому краю. – По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.

По ст.245 УК России (жестокое обращение с животными) виновникам грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей. Что касается волонтеров, то и им придется объясняться с органами: по ст.139 УК России (нарушение неприкосновенности жилища) им грозит штраф до 40 000 рублей, либо арест на 3 месяца.

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