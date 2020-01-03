2020-01-03T08:13:15+03:00
Происшествия

В 70 лет - на пепелище. Попавший на балкон фейерверк в новогоднюю ночь сжег квартиру бабушки

Это случилось в Железногорске [фото]
Ася ЖУКОВА
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В 70 лет хозяйка оказалась на пепелище. Фото: Егор Бондарев, фейсбук.В 70 лет хозяйка оказалась на пепелище. Фото: Егор Бондарев, фейсбук.
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В Железногорске Красноярского края из-за попавшего на балкон фейерверка в новогоднюю ночь у 70-летней пенсионерки сгорела квартира. Напомним, как уже писала «Комсомольская правда» - Красноярск, все случилось на улице Восточной,35.

Там боя курантов отец вышел во двор, чтобы развлечь детей запуском фейерверков и петард. Один из зарядов угодил в дерево. другой - прямо на балкон квартиры...

- Пробил стекло, залетел в комнату, начался пожар, - делится в своем фейсбуке Егор Бондарев, депутат Законодательного собрания края.

В тот момент хозяйки не было дома, она гостила у родных. А, когда вернулась, оказалась на пепелище. Одна из комнат сгорела почти дотла, две другие и кухня, обезображены, стоят все в копоти.

Теперь квартиру нужно ремонтировать. В первую очередь, поставить окно и дверь. А потом купить мебель, ведь прежнюю не восстановить. Нужно успеть до прихода морозов!

Кстати, по словам очевидцев, «поджигатели» живут в одном из соседних домов, 31-м или 33-м. Но пока их имена установить не удалось.

КОНКРЕТНО

Самой бабушке не справиться. Поможем, люди? Как это сделать, можно узнать по номерам 8983 281 59 50 (дочь Наталья) или 8913 831 83 51 (внук Владислав).

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«Мужик после запуска фейерверка еще петардами детей развлекал, а когда на балконе разгорелось, шустренько свалили... С 33 дома или с 31 они пришли не скажу точно...» - пишет в комментариях один из подписчиков паблика. Владельцев квартиры дома не было, но над ними живет семья с детьми, она начали эвакуировать детей. Предварительно в ЧП никто не пострадал (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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