В Железногорске попавший на балкон фейерверк поджег квартиру

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:23:27+03:00

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В Железногорске в новогоднюю ночь произошел пожар, об этом сообщает местный паблик «ЧП Железногорск». По словам очевидцев, это случилось сразу же после боя курантов, когда толпы народа вышли из своих домов запускать фейерверки.

Во дворе многоэтажки на улице Восточной семья расположилась семья: мужчина с женщиной и двое детей. Во время запуска пиротехники один заряд полетел в сторону дома, но угодил в дерево. А второй прилетел прямо на балкон квартиры, расположенной на 3 или 4 этаже.

«Мужик после запуска фейерверка еще петардами детей развлекал, а когда на балконе разгорелось, шустренько свалили... С 33 дома или с 31 они пришли не скажу точно...» - пишет в комментариях один из подписчиков паблика. Владельцев квартиры дома не было, но над ними живет семья с детьми, она начали эвакуировать детей. Предварительно в ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU