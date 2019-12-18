В Канске следком проверит работу органов опеки, у которой трое детей жили в полной антисанитарии
В Канске следователи СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия начали проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, речь идет о трех малышах пяти, четырех и одного года, которых случайно обнаружили полицейские, когда пришли в частный дом задерживать подозреваемого в бытовой краже. Матери трех детей в тот момент не было дома, она ушла на работу, оставил их под присмотром своего сожителя. А тот выпивал вместе с подозреваемым.
В доме была жуткая антисанитария. Младший ребенок лежал на диване с признаками отравления, почти умирал, его экстренно госпитализировали. Двух других детей забрали и поместили в социально-реабилитационный центр.
Добавим, что на 23-летнюю мать детей завели административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU