2019-12-18T14:21:02+03:00
Происшествия

В Канске следком проверит работу органов опеки, у которой трое детей жили в полной антисанитарии

Об этом стало известно случайно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Канске следком проверит органы работы опеки, у которой трое детей жили в полной антисанитарииВ Канске следком проверит органы работы опеки, у которой трое детей жили в полной антисанитарииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Канске следователи СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия начали проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, речь идет о трех малышах пяти, четырех и одного года, которых случайно обнаружили полицейские, когда пришли в частный дом задерживать подозреваемого в бытовой краже. Матери трех детей в тот момент не было дома, она ушла на работу, оставил их под присмотром своего сожителя. А тот выпивал вместе с подозреваемым.

В доме была жуткая антисанитария. Младший ребенок лежал на диване с признаками отравления, почти умирал, его экстренно госпитализировали. Двух других детей забрали и поместили в социально-реабилитационный центр.

Добавим, что на 23-летнюю мать детей завели административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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