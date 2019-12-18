2019-12-18T12:11:48+03:00
Происшествия

Обнаружили случайно: в Канске в маргинальной многодетной семье обнаружили годовалого ребенка на краю смерти

Малыш отравился и был без сознания, но отчим и не собирался вызывать врачей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Ловили вора-рецидивиста, а спасли умирающего ребенка: в Канске полицейские предотвратили трагедию. Фото: пресс-служба полиции КанскаЛовили вора-рецидивиста, а спасли умирающего ребенка: в Канске полицейские предотвратили трагедию. Фото: пресс-служба полиции Канска
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Очередной дикий случай с ребенком (последняя жуткая история - мальчик в Омске, которого ставили на гречку), теперь в Красноярском крае.

Полицейские из города Канска выехали по банальному заявлению о краже бензопилы. Нашли отпечатки пальцев предполагаемого вора, им оказался ранее судимый за кражи 30-летний сосед заявителя. Но в квартире его не застали, - оказалось, тот прячется у собутыльника. Направились туда, и...

- Когда инспектор ПДН Илья Семенников, старший оперуполномоченный Татьяна Стецкая и следователь Виталий Воронцов пришли по адресу, подозреваемый был там, - рассказывают в пресс-службе красноярской краевой полиции. - Оба пили, бензопила, кстати, лежала там же.

В немытой захламленной квартире полицейские обнаружили троих ребятишек. Где же мать? Оказалось, 23-летняя женщина ушла на работу, оставив трех маленьких детей под присмотром своего 28-летнего сожителя. Но это только так называется «под присмотром». На самом же деле они были предоставлены сами себе. Брат с сестренкой 4 и 5 лет тихо возились в уголочке. А на диване лежал годовалый малыш без сознания, почти при смерти. Оказалось, он чем-то отравился, но до бездыханного ребенка взрослым не было никакого дела.

«Скорую» вызвали полицейские. Малыша увезли в больницу и врачам удалось спасти его. Забрал инспектор ПДН и двух других малышей: оставлять их в таких условиях было опасно. И поместили в Центр семьи «Канский». Безответственную мать отштрафуют. Дальнейшую судьбу детей будет решать органы опеки и инспекция ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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