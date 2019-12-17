2019-12-17T17:09:09+03:00
Спорт

«Они - люди своеобразные»: боксер Денис Лебедев обидел журналистов, рассказав, что думает об этой профессии

... но ничего оскорбительного «Комсомольская правда» - Красноярск в его словах не нашла
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Денис ЛебедевДенис ЛебедевФото: Мария ЛЕНЦ
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В соцсетях обсуждают оскорбление, которое нанес журналистам именитый боксер-тяжеловес Денис Лебедев во время интервью. Напомним, Лебедев (он же – Белый Лебедь) решил вернуться на ринг: 21 декабря в Красноярске на стадионе Ярыгина состоится его бой с южноафриканцем Табисо Мчуну. Сейчас к Денису приковано большое внимание и СМИ, и поклонников бокса, что, в общем-то, понятно: Лебедев двукратный чемпион мира и, прямо скажем, просто отличный боец. Каково же было наше удивление, когда после встречи со спортсменом один из красноярских журналистов всерьез обиделся на боксера.

Вот что написал у себя в Фейсбуке Антон Попов:

«Что за прикол, позвать журналистов на мероприятие и тут же публично их/нас оскорблять... Только что наблюдал, как боксер Лебедев встречался с СОБРовцами и между делом поносил нашего брата – дескать, относится к журналистам так себе, потому что работать писаки готовы на любую власть, лишь бы платили... и принципов никаких (вроде как у шлюхи, я так это понял)».

Денис Лебедев про журналистов

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Корреспонденты «Комсомольской правды» - Красноярск тоже были на встрече с Лебедевым. Поэтому мы решили переслушать запись разговора, чтобы понять, действительно ли спортсмен решил оскорбить всю пишущую и снимающую братию.

Итак, дословная цитата Лебедева о журналистах:

«Журналисты - они вообще такие люди, своеобразные. Они работают при любой власти. Хоть эта власть, хоть та – им до лампочки. Они все равно будут делать свою работу».

Обидно? Нам не очень, хотя, будем честны, и не самая лестная характеристика. Однако, если уж совсем начистоту, то Лебедев прав: журналист служит обществу, а не власти – это основа профессии. Впрочем, и коллегу понять можно – он понял высказывание боксера по-своему, слишком близко к сердцу. Не стоило. А Денису - удачи на ринге!

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Потому что бывших боксеров не бывает, тем более чемпионов мира. Знаменитый тяжеловес Денис Лебедев (или Белый Лебедь, как называют его поклонники) возвращается на ринг в Красноярске (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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