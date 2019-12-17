Боксер-чемпион мира Денис Лебедев: «Нарушаю – только в еде!»

Потому что бывших боксеров не бывает, тем более чемпионов мира. Знаменитый тяжеловес Денис Лебедев (или Белый Лебедь, как называют его поклонники) возвращается на ринг в Красноярске.

Да, уходил, когда сделали финансово неинтересное предложение. А ему, говорит, семью кормить нужно. Недавно стал отцом в пятый раз: в начале декабря жена родила четвертую дочку, а еще у него маленький сын. К тому же Денис воспитывает племянника: после смерти брата взял его к себе. Почему решил возобновить карьеру? Просто не смог без бокса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/750179" frameborder="0"></iframe> Денис Лебедев в Красноярске.Мария ЛЕНЦ

Так что 21 декабря Белый Лебедь Лебедь сразится с южноафриканцем Табисо Мчуну (экс-претендентом на звание чемпиона мира по версии WBO). Поединок пройдет во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Вводные такие: оба бойца – тяжеловесы. Табисо Мчуну 31 год, Денису 40. В боксе наш спортсмен без малого 20 лет. На его счету 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. У его противника 21 победа (13 нокаутами), а поражений пять. Денис Лебедев завоевал чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Чтобы было жарко не только в бою

В Красноярск наш боксер прилетел 9 декабря, его соперник спустя неделю. Обоих Сибирь встретила 15-градусным морозцем. Чтобы, гость из ЮАР не замерз, его правильно экипировали. Прямо в аэропорту вручили шапку и варежки из чернобурки.

16 декабря прилетел соперник Дениса Лебедева Табисо Мчуну. Фото: Вадим КОФМАН.

- Пусть хоть снег в руках подержит, - улыбается Денис. - У них там в Африке нет снега. А я? Я же наполовину сибиряк, как и отец. Он родился здесь, неподалеку. Абакан, Минусинск – это места, где он рос.

Кстати, именно поэтому я выбрал местом боя Красноярск. А мне предлагали два места. Отец из большой семьи, там было 12 детей. Так что на бой ко мне придут 34 племянника и племянницы, братья, сестры. Мы считали, там всего под 50 родственников. Но не все смогут прийти, только 34.

Против оскорблений - фига

- Не хотел бы сейчас забегать вперед. WBO у меня пояс был, WBA тоже, теперь вот хочу побиться за WBC. Может, Господь мне даст возможность один ремешок ухватить? (смеется).

Изначально я планировал бой с Илунга Макабу. Но не получились переговоры, поэтому будет бой с Тобисо Мчуну. Серьезный соперник и тот, и другой. И это хорошая проверка перед боем с Макабу. Победа мне даст шанс сразиться за регулярный пояс WBC. Сейчас я буду драться за право быть претендентом.

К бою готов! Фото: Вадим КОФМАН.

Вообще я боксировал в разных странах. В Германии мне свистели, здесь, видимо, будут свистеть моему сопернику. В любом случае я за честный спорт, честное судейство.

Перед боем есть такой момент – фейс ту фейс. Когда вы стоите глаза в глаза с соперником, с которым будете драться. Вроде обычная процедура, но спортсмены (на западе) начинают друг друга оскорблять, и это не мое, не наше… Если меня будут оскорблять, тем же отвечать не стану. Ну, могу показать – нет, не фак, а фигу, так на Руси принято.

За несколько дней до поединка Денис встретился с бойцами СОБРа.Фото: Мария ЛЕНЦ

А вообще я соперника прочитать по глазам могу, все видно. Но бывает и наоборот. Человек даже не смотрит в глаза, на первый взгляд кажется, что он жим-жим, боится. Все это относительно, может быть совершенно наоборот. Не смотрит, но и не боится.

Ем все подряд

- Как настраиваюсь перед боем? Люблю побыть один, не люблю суету. А обычно встаю в 7 утра, отвожу детей в школу, прихожу, беру своих собачек (у меня алабаи) и побежал. Пробежка от 5 до 7 километров каждый день. Когда не соревновательный период, я побежал, устал, пешочком прошелся, опять побежал. А когда соревновательный – только бегаю. Натощак, стакан-два воды тепленькой, и вперед.

- Мужик обязан быть мужиком! Знать и уметь применять приемы.Фото: Мария ЛЕНЦ

Подготовка к бою занимает 6-8 недель. В месяц от 70 до 100 раундов – спарринги. Хотя бывают дни, когда идет пик нагрузок – 10-12 раундов в спарринге. А за неделю до боя я прекращаю спарринги. Тренировка за неделю уже нужна для веса. Надо, чтобы была компенсация сил. Вчера я уже первый день без спаррингов. Легкая тренировочка для веса, и все.

Считаю себя дисциплинированным спортсменом: вовремя ложусь спать, каждый день встаю в один и тот же час. Единственное, в чем нарушаю, в еде. Ем все подряд: сколько хочу и когда хочу. Естественно, потом себя корю. Каждый раз, когда вхожу в вес, это 90 килограммов 700 граммов, говорю: «Все, в следующий раз останусь в весе! Наберу 95-96, не больше!». И ухожу на 100-110. У меня было - сгонял до 15 килограммов.

Многократный чемпион мира по боксу рассказал, как готовится к поединку.Фото: Мария ЛЕНЦ

Занимаюсь ли в свободное время? Я настолько «наедаюсь» этих тренировок и сборов, что меня в спортзал вообще не загонишь. Но и дома в стенах находиться не могу. Беру собак (я их очень люблю), у нас в Подмосковье есть, где погулять. И брожу с ними по полям, по лесам. А у меня собаки из Казахстана, азиатские. Им степь да степь… Вожу на поводке, опасности нет. В жизни ни на кого не напали. Но был такой случай: вышли мы гулять, и тут из-за поворота появляется мужик, несет раму стеклянную. Ну как должен алабай отреагировать? Конечно, они подорвались. Некрасиво получилось – пришлось отвечать.

Даже дочки пробить умеют

- Я считаю: если ты мужчина, приемы нападения и обороны знать должен. Обязан быть мужиком. Сейчас у меня просто сын еще маленький, ему год и восемь. А потом я его буду с собой таскать, как подрастет. Лежу в гостинице, по телефону с ним разговариваю, по видеосвязи. А сзади на батарее у меня лежит шлем и перчатки боксерские. И он их видит.

(А у меня дома мешок висит, во дворе, и я иногда колочу по нему. А дети же все повторяют. И вот он маленький, неделю смотрит, другую смотрит: подходит и как может – гасит кулачонками!)

И вот разговариваем мы с ним по видео, и он мне говорит: «Тыщ-тыщ, тыщ-тыщ!». Я не понял: что? А жена смеется: «Он твои перчатки видит и шлем, и реагирует!». Это так здорово, так приятно.

Дети должны быть спортивными. Фото: инстаграм Денис Лебедев.

Хотел бы, чтобы сын стать боксером? Заставлять я его не буду, как меня отец заставлял. Если только сам выберет, то да. Хотя если бы не отец, я не стал бы, кем стал.

А поскольку я чемпион, хочу сказать: к моей победе причастно много людей – моя команда, мой тренер, массажист, моя семья. Мой успех – это командный успех. У меня жена, дочери, сын. Они прилетят ко мне на поединок, будут болеть и поддерживать. Дочь, Полина, хотела тоже, кстати, пойти в бокс, но я был против. И бокс, и в ВДВ хотела, даже берет носила. Но сейчас уже все переросла, женское начало взяло верх. Хотя боксом все-таки занимается. Может и серию пробить по лапам. И вторая тоже, старшая. Одна правша, другая левша. Дай Бог, чтобы им это не пригодилось, но пробить уже они умеют.