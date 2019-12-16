Стала известна личность педофила, растлившего 36 девочек в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-16T11:58:56+03:00

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Стало известно имя педофила, который растлил 36 девочек в Красноярском крае. По данным собственного источника «Комсомольской правды» - Красноярск, это 38-летний Александр Ю. из Советского района.

Напомним, с 2014-го по 2017-й год мужчина вел на детей настоящую охоту. Находил в соцсетях девочек от 9 до 15 лет, писал им под вымышленным именем, с фейкового аккаунта, Представлялся Александром Кузнецовым. А в какой-то момент начинал забрасывать сообщениями сексуального характера, слать порнографические фото с детьми. Позже выяснилось: с двумя девочками педофил вступил в интимную связь.

Когда все вскрылось, мужчину задержали. На него завели уголовное дело по четырем статьям: «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», «Развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних», «Изготовление и оборот материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних».

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Свою вину он признал, но не полностью. Есть данные, что мужчина был уже судим за растление ребенка. Жены и своих детей у него нет, нигде не работал.

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С двумя вступил в связь. Педофил растлил 36 девочек в Красноярском крае

В Красноярске пойдет под суд педофил, растливший 36 девочек. С двумя из них он вступил в интимную связь, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии.

38-летний мужчина находил в соцсетях девочек от 9 до 15 лет, живущих в крае. Начинал с ними переписку, а потом отправлял сообщения сексуального характера и порнографические фото. Так продолжалось с 2014 по 2017 год. Пока на след подозреваемого не вышли силовики (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU