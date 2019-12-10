С двумя вступил в связь. Педофил растлил 36 девочек в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-10T10:35:46+03:00

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В Красноярске пойдет под суд педофил, растливший 36 девочек. С двумя из них он вступил в интимную связь, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии.

38-летний мужчина находил в соцсетях девочек от 9 до 15 лет, живущих в крае. Начинал с ними переписку, а потом отправлял сообщения сексуального характера и порнографические фото. Так продолжалось с 2014 по 2017 год. Пока на след подозреваемого не вышли силовики.

Мужчина был задержан, свою вину признал, но не полностью. Против него возбудили уголовные дела сразу по четырем статьям. «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» - десять эпизодов, «Изготовление и оборот материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних» - еще три, а также «Развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

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Что происходит с детьми, пережившими насилие?

Николай Рычков, президент красноярского отделения общероссийской общественной организации «Профессиональная психотерапевтическая лига»:

Каждая вторая женщина, приходящая ко мне на прием, рассказывает о каком-то эпизоде насилия. Причем изначально она обращается из-за проблем с мужем или невозможности завести адекватные отношения. И я оказываюсь чуть ли не первым человеком после ближайшей подруги, который это слышит. Хотя речь идет о насилии, что произошло 10-20 лет назад.

У женщин, которые в детстве прошли через такое, формируется низкая самооценка. Они склонны к самобичеванию, их гложет чувство вины. Как следствие – таким женщинам сложно построить партнерские отношения. Они готовы на все, чтобы удержать мужчину, который рядом.

...Психика ребенка, а в особенности девочки – тонкая материя. Отношения к ней должно быть бережное. От того, как своевременно развивается девочка, зависит, какая она впоследствии будет женщина и мать. Ранний сексуальный опыт приводит к травмам. Если не к физическим, то к моральным, точно. А они выявляются и лечатся гораздо сложнее.

Такой девочке нужна помощь психотерапевта. Кроме того, она нуждается в поддержке родителей. Их задача – показать дочке, что они рядом, справятся со всем. И еще важно постараться переключить ребенка на какие-то здоровые вещи. Вместе заниматься спортом, гулять, читать книги. Потому что такие ЧП случаются, когда ребенок предоставлен самому себе.

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На фото в соцсетях Николай Коломойский почти везде улыбается. Вот – шлет воздушные поцелуи с аватарки, вот – гладит оленя в зоопарке, вот – демонстрирует бицепсы. Типичный добрый парень с нашего двора, девушки таких любят. «Очень мило», «класс», «секси», - пестрят подписи под снимками. И вдруг диссонансом: «Поверьте, он мне такое говорит: разденься для меня! Он просто педофил». Пишет 8-летняя девочка (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU