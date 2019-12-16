2019-12-16T09:05:36+03:00
Спорт

Сопернику Дениса Лебедева в Красноярске подарили варежки и шапку

У Табисо Мчуну – пять дней на акклиматизацию
Ася ЖУКОВА
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Сопернику Дениса Лебедева в Красноярске подарили варежки и шапку. Фото: Вадим КОФМАН.Сопернику Дениса Лебедева в Красноярске подарили варежки и шапку. Фото: Вадим КОФМАН.
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Рано утром в понедельник, 16 декабря, в Красноярск прилетел соперник Дениса Лебедева, боксер-профессионал Табисо Мчуну.

Напомним, бой спортсменов состоится 21 декабря во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Билеты уже в продаже здесь.

А пока у гостя из ЮАР есть пять дней на акклиматизацию. Кстати, в Красноярске его основательно экипировали – подарили меховые варежки и шапку.

- Это мой первый раз в Сибири! – улыбается боец. – Так что подготовился хорошо, взял много теплой одежды. Кроме тренировок, надеюсь, найду время изучить город.

К сведению, Денис Лебедев в профессиональном боксе почти 20 лет. На его счету 32 победы, 2 поражения (от немца Марко Хука и россиянина Мурата Гассиева). Плюс один бой признали несостоявшимся.

Лебедев объявил, что завершает карьеру летом нынешнего года. А через пару месяцев признался: готов вернуться, не может без спорта. Ждем поединка и болеем!

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Из-за боя Дениса Лебедева и Табисо Мчуну перекроют движение на Коммунальном мосту

Именитый боксер Денис Лебедев (он же Белый Лебедь) возвращается на ринг в Красноярске, 21 декабря. Напомним, Дениса ждет бой с южноафриканцем Табисо Мчуну, экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок состоится на стадионе имени Ивана Ярыгина. Боксеры сойдутся в поединке за титул WBS silver. И в связи с этим боем движение по Коммунальному мосту в Красноярске решено ограничить, сообщили в администрации города (подробности).

Денис Лебедев - Табисо Мчуну: Белый Лебедь вернется на ринг 21 декабря 2019 года

Бой Денис Лебедев - Табисо Мчуну пройдет в Красноярске. Поединок будет нетитульным, но от этого не менее интересным. В июле 2019 года чемпион мира по версиям WBA (2011 - 2018) и IBF (2016) Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. Болельщиков такое решение огорчило, но оно было понятно - боксеру вскоре исполнялось 40 лет. А уже через пару месяцев он заявил, что уходил «не совсем по своей воле» и теперь готов вернуться. - Мне сделали финансово не интересное предложение. Я не в том возрасте, чтобы на подобное соглашаться, мне семью кормить надо. Проще было уйти. Потом появилась возможность подраться с Илунгой Макабу, он всегда был моей целью, - объяснил Лебедев (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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