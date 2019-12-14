Из-за боя Дениса Лебедева и Табисо Мучуну перекроют движение на Коммунальном мосту

СЕГОДНЯ 06:10 2019-12-14T06:10:02+03:00

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Именитый боксер Денис Лебедев (он же Белый Лебедь) возвращается на ринг в Красноярске, 21 декабря. Напомним, Дениса ждет бой с южноафриканцем Табисо Мучуну, экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок состоится на стадионе имени Ивана Ярыгина. Боксеры сойдутся в поединке за титул WBS silver. И в связи с этим боем движение по Коммунальному мосту в Красноярске решено ограничить, сообщили в администрации города.

Итак, как изменится схема движения? В мэрии сообщили, что перекроют движение транспорта на съезде с Коммунального моста по направлению к острову Отдыха и проезду с северной стороны Дворца имени Ярыгина. На участке будут установлены временные дорожные знаки для водителей. Остановка и стоянка машин на Ярыгинском проезде также будет запрещена. Перекрытие будет действовать с 07.00 до 24.00 в день поединка, 21 декабря.

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Денис Лебедев - Табисо Мчуну: Белый Лебедь вернется на ринг 21 декабря 2019 года

Бой Денис Лебедев - Табисо Мчуну пройдет в Красноярске. Поединок будет нетитульным, но от этого не менее интересным. В июле 2019 года чемпион мира по версиям WBA (2011 - 2018) и IBF (2016) Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. Болельщиков такое решение огорчило, но оно было понятно - боксеру вскоре исполнялось 40 лет. А уже через пару месяцев он заявил, что уходил «не совсем по своей воле» и теперь готов вернуться. - Мне сделали финансово не интересное предложение. Я не в том возрасте, чтобы на подобное соглашаться, мне семью кормить надо. Проще было уйти. Потом появилась возможность подраться с Илунгой Макабу, он всегда был моей целью, - объяснил Лебедев (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU