2019-12-16T04:34:25+03:00
Общество

40-градусные морозы ударят в Красноярском крае

Утепляемся!
Ася ЖУКОВА
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40-градусные морозы ударят в Красноярском крае.40-градусные морозы ударят в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярский край идут 40-градусные морозы. Об этом предупредили жителей в Среднесибирском УГМС.

По прогнозам синоптиков, арктическая стужа обрушится уже вот-вот. Ночью 16 декабря на юге Таймыра минус 35-40 градусов. На севере центральных районов чуть теплее – минус 30-33. Осторожнее следует быть водителям. На дорогах центральных и южных районов по-прежнему гололедица.

В столице Красноярского края сегодня, в понедельник 16 декабря, будет сравнительно комфортная погода. Минус 1—12 градусов, ветер 4-9 метров в секунду. переменная облачность, может пробрасывать снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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