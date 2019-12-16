40-градусные морозы ударят в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 04:34 2019-12-16T04:34:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярский край идут 40-градусные морозы. Об этом предупредили жителей в Среднесибирском УГМС.

По прогнозам синоптиков, арктическая стужа обрушится уже вот-вот. Ночью 16 декабря на юге Таймыра минус 35-40 градусов. На севере центральных районов чуть теплее – минус 30-33. Осторожнее следует быть водителям. На дорогах центральных и южных районов по-прежнему гололедица.

В столице Красноярского края сегодня, в понедельник 16 декабря, будет сравнительно комфортная погода. Минус 1—12 градусов, ветер 4-9 метров в секунду. переменная облачность, может пробрасывать снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красноярцев ожидает снежная неделя со значительным потеплением к выходным

Как долго в этом году красноярцы ждали прихода настоящей зимы с ее белым снегом и небольшим морозцем. А не это вот все… Плюсовые температуры, лужи и грязная жижа на дорогах. Никакого новогоднего настроения. Но все поменяется на предстоящей неделе! Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск специалисты красноярского Гидрометцентра, в Красноярске едва ли не каждый день будет идти снег, похолодает, а потом снова потеплеет к выходным. Но обо всем по порядку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU