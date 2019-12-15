Красноярцев ожидает снежная неделя со значительным потеплением к выходным

Как долго в этом году красноярцы ждали прихода настоящей зимы с ее белым снегом и небольшим морозцем. А не это вот все… Плюсовые температуры, лужи и грязная жижа на дорогах. Никакого новогоднего настроения. Но все поменяется на предстоящей неделе! Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск специалисты красноярского Гидрометцентра, в Красноярске едва ли не каждый день будет идти снег, похолодает, а потом снова потеплеет к выходным. Но обо всем по порядку.

Итак, в понедельник, 16 декабря, днем ожидается до -10 градусов и снег. Ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов.

17 декабря и 18 декабря облачно, в дневные часы синоптики обещают до +9 градусов. В темное время суток до -15 градусов. Снегопад продолжится.

Снег будет идти почти каждый деньФото: Мария ЛЕНЦ

В четверг и пятницу днем осадки прекратятся и до -8 градусов. В последний день рабочей недели, 20 декабря, из-за туч даже выглянет солнышко. В ночные часы снова все запорошит снегом.

В субботу, 21 декабря, потеплеет до -3 градусов. И снег, снег, снег…

Такая погода, конечно, создаст соответствующее настроение. Праздничное. Но и о бдительности не стоит забывать. Особенно это касается автомобилистов. Дорожные полицейские напоминают, что в условиях сильного снегопада и гололеда следует быть вдвойне внимательнее на дорогах.