Направлявшийся в Красноярск самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины на лобовом стекле

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-15T15:13:47+03:00

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Самолет Ан-148, следовавший по маршруту Иркутск - Красноярск, вернулся в аэропорт вылета после того, как пилоты заметили трещину на лобовом стекле. Это произошло во время набора высоты в 16.15 по местному времени.

О том, что самолет действительно вернулся в аэропорт Иркутска, журналистам подтвердили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Соответствующая информация поступила в ведомство в 16:40.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, во время этого инцидента никто не пострадал. Пассажиры уже улетели по намеченному маршруту на другом воздушном судне.

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ИСТОЧНИК KP.RU