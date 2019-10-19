2019-10-19T11:26:49+03:00
Происшествия

Пассажирский Boeing авиакомпании «Нордавиа» пытается экстренно сесть в Красноярске из-за сообщения о бомбе

Лайнер вырабатывает топливо
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments7
Самолет кружит над Красноярском, вырабатывая топливоСамолет кружит над Красноярском, вырабатывая топливоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Анонимное сообщение о взрывном устройстве, якобы находящемся на борту Boeing-737-800 авиакомпании Нордавиа, поступило в экстренные службы, когда лайнер уже набрал высоту и вылетел из Москвы в Улан-Удэ. По информации пресс-службы аэропорта Красноярск, сейчас Boeing кружит над городом, вырабатывая топливо для безопасной посадки.

- Пилот действительно запросил экстренную посадку в Красноярске, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Леся Никитина, официальный представитель аэропорта. - В данный момент лайнер вырабатывает топливо, кружа над городом. До этого посадка не возможна. Все службы аэропорта готовы к реагированию. Какая обстановка на борту - пока не известно.

На борту 141 пассажир. Как сообщили в авиакомпании, сообщивший о заложенном на борту взрывном устройстве оказался опоздавшим пассажиром. В данный момент мужчина задержан силовиками. Причиной такого поведения стала обида за то, что не пустили на рейс.

- Когда уже закончилась посадка, прибежали два пассажира, подпитых., - сообщил собственный источник «КП». - Их не пустили на рейс, потому что уже закончилась регистрация, и самолет был на полосе. Опаздавшие обиделись и через 15 минут после взлета позвонили в дежурку аэропорта и сообщили о бомбе. Их сразу отследили и задержали в аэропорту. Звонивший - Гаврилов Дмитрий сейчас сидит и пишет, что просто хотел вернуть самолет, чтобы сесть в него. Рейс в Красноярске проверят формально, потому что у опаздавших не было доступа к борту и бомбу положить не могли

Точное время посадки лайнера пока неизвестно. В аэропорту подчеркивают, что произойдет это только после того, как машина выработает топлино. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Следственном комитете назвали причину прорыва дамбы, в результате которого пострадали и погибли люди
Эвакуированных с места прорыва дамбы в Красноярском крае готовятся принять жители поселка Щетинкино
Опубликован список пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае спасатели расширяют зону поисков
Открыта «горячая линия» для пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Дамба в Красноярском крае, которая погубила больше 10 человек, построена незаконно
100 полицейских, 270 спасателей – к месту прорыва дамбы в Красноярском крае стянуты беспрецедентные силы
По факту прорыва дамбы в Красноярском крае заведено уголовное дело
На место прорыва дамбы вылетает губернатор Красноярского края Александр Усс
В Красноярске детский парк развлечений признали банкротом
В Красноярском крае автобус столкнулся с трактором: погибли два человека
В квартире красноярки по батареям пустили ток, от искры загорелись шторы
Вандалы опять украли подсветку с деревьев на Мечникова в Красноярске
Мэра Лесосибирска Андрея Хохрякова оставили без прав из-за пьяной езды
На крышу мэрии Красноярска планируют водить туристические экскурсии
Гендиректор и бухгалтер Канского КХП пытались скрыть от государства 131 миллион рублей