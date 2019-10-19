Пассажирский Boeing авиакомпании «Нордавиа» пытается экстренно сесть в Красноярске из-за сообщения о бомбе

Анонимное сообщение о взрывном устройстве, якобы находящемся на борту Boeing-737-800 авиакомпании Нордавиа, поступило в экстренные службы, когда лайнер уже набрал высоту и вылетел из Москвы в Улан-Удэ. По информации пресс-службы аэропорта Красноярск, сейчас Boeing кружит над городом, вырабатывая топливо для безопасной посадки.

- Пилот действительно запросил экстренную посадку в Красноярске, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Леся Никитина, официальный представитель аэропорта. - В данный момент лайнер вырабатывает топливо, кружа над городом. До этого посадка не возможна. Все службы аэропорта готовы к реагированию. Какая обстановка на борту - пока не известно.

На борту 141 пассажир. Как сообщили в авиакомпании, сообщивший о заложенном на борту взрывном устройстве оказался опоздавшим пассажиром. В данный момент мужчина задержан силовиками. Причиной такого поведения стала обида за то, что не пустили на рейс.

- Когда уже закончилась посадка, прибежали два пассажира, подпитых., - сообщил собственный источник «КП». - Их не пустили на рейс, потому что уже закончилась регистрация, и самолет был на полосе. Опаздавшие обиделись и через 15 минут после взлета позвонили в дежурку аэропорта и сообщили о бомбе. Их сразу отследили и задержали в аэропорту. Звонивший - Гаврилов Дмитрий сейчас сидит и пишет, что просто хотел вернуть самолет, чтобы сесть в него. Рейс в Красноярске проверят формально, потому что у опаздавших не было доступа к борту и бомбу положить не могли

Точное время посадки лайнера пока неизвестно. В аэропорту подчеркивают, что произойдет это только после того, как машина выработает топлино. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием событий.