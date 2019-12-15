В Красноярске выясняют обстоятельства обрушения подпорной стены

СЕГОДНЯ 03:59 2019-12-15T03:59:27+03:00

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В Красноярске на минувшей неделе на улице Шахтеров (в районе жилого комплекса «Акварель») обрушилась подпорная стенка. В результате произошел порыв кабеля, и в одной из высоток пропало электричество. К счастью, жители не успели почувствовать дискомфорт. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, дом оперативно перевели на резервное питание.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Выяснилось, что уже несколько дней на месте ЧП роют котлован. Но кто и зачем это делает, не знает даже собственник земли. Временно часть территории, где произошло обрушение, огородили сигнальной лентой. Местных жителей просят быть внимательнее и обходить опасный участок стороной.

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В Ленинском районе Красноярска демонтировали опасную подпорную стену. Жители дома на улице Машиностроителей, 25 (Верхние Черемушки) неоднократно жаловались управляющей компании и властям на ветхую подпорную стену в их дворе. Переживали, что рядом с накренившимися плитами на траве любят играть дети. К тому же по другую сторону ограждения находится детский сад (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU