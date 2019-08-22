В Красноярске в Черемушках демонтировали опасную подпорную стену возле детского сада

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-22T10:24:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Красноярска демонтировали опасную подпорную стену. Жители дома на улице Машиностроителей, 25 (Верхние Черемушки) неоднократно жаловались управляющей компании и властям на ветхую подпорную стену в их дворе. Переживали, что рядом с накренившимися плитами на траве любят играть дети. К тому же по другую сторону ограждения находится детский сад.

Накануне стало известно, что на место приехали рабочие и разобрали бетонные плиты. В скором времени стену отремонтируют по безопасной технологии, сообщается в социальной сети в группе «Ленинский Район Красноярск».

Добавим, что после трагедии на проспекте Свободном, когда подмытая дождевыми потоками бетонная стена обрушилась на автомобиль, городские власти пересчитали все подпорные стены и составили план ремонта аварийных. К настоящему времени большая часть проблемных мест устранена.

ИСТОЧНИК KP.RU