В ГИБДД начали патрулировать трассы Красноярского края с вертолета

СЕГОДНЯ 06:29 2019-12-14T06:29:48+03:00

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ГИБДД Красноярского края начала патрулирование трасс с вертолета, сообщили в ведомстве. Госавтоинспекторы делают облет аварийных участков трассы Р-255 «Сибирь». Но не только. На этот раз «воздушный патруль» будет уделять особое внимание любителям выскочить на «встречку». Под прицелом трассы, непосредственно прилегающие к Красноярску, - в Емельяновском и Березовском районах.

Облет выполняется совместно с сотрудниками Росгвардии, и маршрут у вертолета всегда разный. Так что не подгадаешь. С вертолета госавтоинспекторы фиксируют нарушения ПДД на видеокамеру, моментально передают информацию коллегам, работающим на земле, которые и останавливают автомобиль нарушителя. Если водитель упирается, дескать, не нарушал – сотрудники готовы предоставить видеозапись с вертолета по требованию суда. В общем, лучше ездить аккуратно и не нарушать правила дорожного движения.

напомним, именно из-за нарушений неделю назад в Красноярском крае одна за другой произошли несколько смертельных аварий, в которых погибли дети.

ИСТОЧНИК KP.RU