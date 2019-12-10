Денис Лебедев прилетел в Красноярск: боксер вернется на ринг 21 декабря

В Красноярск прилетел знаменитый боксер Денис Лебедев (или Белый Лебедь, как называют его поклонники). Об этом сообщил накануне, 9 декабря, министр спорта края Павел Ростовцев.

Именно в Красноярске многократный чемпион мира в профессиональном боксе вернется на ринг! Поединок Дениса Лебедева с южноафриканцем Табисо Мчуну (экс-претендентом на звание чемпиона мира по версии WBO) пройдет 21 декабря во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Напомним, Денис Лебедев в профессиональном боксе без малого 20 лет. На его счету 32 победы, 2 поражения (от немца Марко Хука и россиянина Мурата Гассиева). Плюс один бой признали несостоявшимся.

Денис Лебедев объявил, что завершает карьеру летом нынешнего года. А через пару месяцев признался: готов вернуться, не может без спорта. Ждем поединка и болеем за нашего боксера!

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Денис Лебедев - Табисо Мчуну: Белый Лебедь вернется на ринг 21 декабря 2019 года

Бой Денис Лебедев - Табисо Мчуну пройдет в Красноярске. Поединок будет нетитульным, но от этого не менее интересным. В июле 2019 года чемпион мира по версиям WBA (2011 - 2018) и IBF (2016) Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. Болельщиков такое решение огорчило, но оно было понятно - боксеру вскоре исполнялось 40 лет. А уже через пару месяцев он заявил, что уходил «не совсем по своей воле» и теперь готов вернуться. - Мне сделали финансово не интересное предложение. Я не в том возрасте, чтобы на подобное соглашаться, мне семью кормить надо. Проще было уйти. Потом появилась возможность подраться с Илунгой Макабу, он всегда был моей целью, - объяснил Лебедев (подробности).