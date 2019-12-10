2019-12-10T04:19:50+03:00
Спорт

Денис Лебедев прилетел в Красноярск: боксер вернется на ринг 21 декабря

Ждем!
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Денис Лебедев прилетел в Красноярск: боксер вернется на ринг 21 декабря. Фото: Павел РОСТОВЦЕВ.Денис Лебедев прилетел в Красноярск: боксер вернется на ринг 21 декабря. Фото: Павел РОСТОВЦЕВ.
Изменить размер текста:

В Красноярск прилетел знаменитый боксер Денис Лебедев (или Белый Лебедь, как называют его поклонники). Об этом сообщил накануне, 9 декабря, министр спорта края Павел Ростовцев.

Именно в Красноярске многократный чемпион мира в профессиональном боксе вернется на ринг! Поединок Дениса Лебедева с южноафриканцем Табисо Мчуну (экс-претендентом на звание чемпиона мира по версии WBO) пройдет 21 декабря во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Напомним, Денис Лебедев в профессиональном боксе без малого 20 лет. На его счету 32 победы, 2 поражения (от немца Марко Хука и россиянина Мурата Гассиева). Плюс один бой признали несостоявшимся.

Денис Лебедев объявил, что завершает карьеру летом нынешнего года. А через пару месяцев признался: готов вернуться, не может без спорта. Ждем поединка и болеем за нашего боксера!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Лебедев - Табисо Мчуну: Белый Лебедь вернется на ринг 21 декабря 2019 года

Бой Денис Лебедев - Табисо Мчуну пройдет в Красноярске. Поединок будет нетитульным, но от этого не менее интересным. В июле 2019 года чемпион мира по версиям WBA (2011 - 2018) и IBF (2016) Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. Болельщиков такое решение огорчило, но оно было понятно - боксеру вскоре исполнялось 40 лет. А уже через пару месяцев он заявил, что уходил «не совсем по своей воле» и теперь готов вернуться. - Мне сделали финансово не интересное предложение. Я не в том возрасте, чтобы на подобное соглашаться, мне семью кормить надо. Проще было уйти. Потом появилась возможность подраться с Илунгой Макабу, он всегда был моей целью, - объяснил Лебедев (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярском крае ищут родственников красноармейца Михеева, погибшего в Великую Отечественную под Тверью
На Таймыре собираются перерабатывать оленину и поставлять в Иран и Турцию
В Красноярске заморозили проект платных парковок: грозят перезагрузкой
Жительница Хакасии подкинула угля в дымящую печь: от угарного газа погибли брат и сын
Преподаватель школы искусств признался в совращении 11-летней девочки
Ради ремонта на Судостроительной в Красноярске вырубят 16 деревьев
Почта России и Банк ВТБ через АО «НЛТ» инвестируют 3 млрд рублей в оборудование для логистического центра в Новосибирске
В Красноярске для родителей детсадовцев открыли курсы медитации в сенсорной комнате
Красноярцы жалуются на нашествие клещей в декабре
Загадили полностью. В Красноярске показали квартиру с горами мусора в человеческий рост
Впервые в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»
Расписание новогодних елок в Красноярске: куда пойти и когда открытие
Он «прослушивал» деревья. В «Шушенском бору» показали самого крупного красавца-дятла за «работой»
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
Часть правобережья осталась без воды. Из-за коммунальной аварии затопило Свердловскую
Мэр рассказал, как готовится к Новому году правобережье Красноярска