2019-12-13T16:35:59+03:00
Общество

Красноярский адвокат подал в суд за клевету на бывшего подзащитного Аркадия Волкова

Он уверяет, что его экс-депутат его оклеветал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский адвокат подал в суд за клевету на бывшего подзащитного Аркадия ВолковаКрасноярский адвокат подал в суд за клевету на бывшего подзащитного Аркадия ВолковаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский адвокат Николай Неручок подал иск в суд за клевету на своего бывшего подзащитного. Ответчик – экс-депутат городского Совета Аркадий Волков. Напомним, что во время заседания апелляционного суда 10 декабря Волков заявил, что во время следствия на него оказывал давление следователь, а адвокат, который был навязан следователем, посоветовал ему ввести суд в заблуждение, выставив себя сумасшедшим.

- Я хочу, чтобы он понес наказание за причинение вреда моей репутации. Я ожидал от этого человека все, что угодно. Если я буду заявлять иск –моральный вред поставлю от 10 до 50 копеек. Я дорожу своей репутацией и дорожу статусом адвоката. Хочу, чтобы подобные высказывания были квалифицированы компетентными органами и он был привлечен к уголовной ответственности», – рассказал «ТВК Красноярск» адвокат Николай Неручок.

Мировой суд уже принял иск к рассмотрению. Добавим, что адвокат Неручок представлял интересы Волкова с апреля 2018 года. Но в мае этого года, после суда первой инстанции, осужденный отказался от его услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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