Экс-депутат красноярского Горсовета Аркадий Волков сделал на суде громкое заявление, которое может изменить ход дела

Красноярский краевой суд продолжает рассматривать апелляцию бывшего депутата городского Совета Аркадия Волкова. Напомним, что в мае этого года Железнодорожный районный суд вынес ему неожиданно жесткий приговор – 7 лет колонии строгого режима. Такое решение вызвало резонанс среди красноярцев, многие посчитали, что две взятки в общем размере 800 тысяч рублей, которые он потратил на свою «Машину добрых дел», на такой срок не тянут.

Накануне, 10 декабря, состоялось очередное судебное заседание по апелляции защиты. Осужденный присутствовал на нем в режиме видеоконференции, как и на предыдущих заседаниях. Гособвинитель просит ужесточить наказание, а защита пытается его смягчить. Аргументы защиты: Волков не имел личной выгоды, поэтому нельзя преступление квалифицировать как взятка. Это злоупотребление должностными полномочиями – другая уголовная статья и другая мера наказания.

- Аркадий Волков в начале заседания сделал заявление судебному составу о совершенном в отношении его преступлении, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда. – По его словам представитель следственных органов (на данный момент уже уволившийся) якобы вымогал у Волкова деньги. За весь период разбирательства – более полумиллиона рублей. Заявлял: «или плати, или 12 лет». Иначе реальная адвокатская помощь экс-депутату оказываться не будет, но дело будет организовано так, что она и не понадобится.

Волков рассчитывал, что его слова передадут в правоохранительные органы. На что судья ответил, что он сам может обратиться с заявлением в прокуратуру или ФСБ, а суд уголовные дела не возбуждает.

Экс-депутат рассказал, почему отказался от своего первого адвоката, Николая Неручка. Во-первых, по словам Волкова, этого адвоката ему навязал следователь. Во-вторых, защитник посоветовал ему выставить себя сумасшедшим, чтобы ввести суд в заблуждение.

Почему же подсудимый так долго молчал и признался только спустя полгода после вынесения приговора в районном суде? Говорит: понял, что следователь на самом деле не может повлиять на краевых судей.

Заседание было отложено на день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-депутату красноярского Горсовета за «Машину добрых дел» вынесли неожиданно жесткий приговор

Ему назначили 7 лет колонии строгого режима

В Железнодорожном районном суде прошло последнее заседании по делу бывшего депутата Горсовета АркадияВолкова. Более часа судья зачитывал приговор. Переполненный зал слушал стоя, как и положено по регламенту. Говорят, людей пришло так много, что пришлось менять один зал на другой, более просторный (подробности).