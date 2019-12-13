2019-12-13T10:27:18+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по шокирующей истории с массажисткой, сломавшей ноги 7-месячной девочке

В данный момент следователи устанавливают местонахождения женщины
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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СК возбудил уголовное дело по шокирующей историиСК возбудил уголовное дело по шокирующей историиФото: Мария ЛЕНЦ
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Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по истории с переломами ног 7-месячной Сонечке. Поводом для этого стала публикация в СМИ шокирующих фактов. Напомним, красноярка Оксана водила на массаж свою дочку к «проверенной» массажистке. До этого к ней же она водила двух старших детей всегда все было в порядке, никаких жалоб. Но в случае с Соней все закончилось переломами обеих ножек, правая у малышки была сломана в трех местах. Массаж при этом малышке прописали легкий. Она родилась на несколько недель раньше срока – вот медики и рекомендовали общеукрепляющий массаж. Первый курс Соня прошла нормально, на втором – массажистка сломала ей ноги. И теперь полностью отказывается от общения с родителями. Соня долгое время провела в гипсе - от талии до стопы. Сейчас идет на поправку и чувствует себя лучше.

Следователи по факту причинения телесных повреждений грудному ребенку возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

- В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, допрашиваются родители пострадавшей девочки, устанавливается местонахождение массажиста, изымается необходимая медицинская документация, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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