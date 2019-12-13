Красноярский СК проверит массажистку, сломавшую ноги 7-месячной девочке

Следком проводит проверку по ситуации с переломами ног у 7-месячной малышки. История, что и говорить, шокирующая. Напомним, жительница Красноярска Оксана водила на массаж свою дочку Сонечку. Малышка родилась на несколько недель раньше срока, и врачи перинатального центра порекомендовали общеукрепляющий массаж. Во время очередного сеанса и случилась беда, которую мать поначалу не заметила. У крохи подскочила температура. Несколько суток Соня не спала и сильно плакала.

- Вела себя очень тревожно - вздрагивала от любого прикосновения, не ела, не спала. Я просто не знала, что с ней делать, - рассказывает Оксана. – Сначала мне сказали понаблюдать за ней. Потом я заметила на правой ступне небольшую шишку, начала поглаживать, смотрю – у нее нога не активна.

Жительница Красноярска Оксана и ее дочка Соня. Фото: телеканал ТВК

Конечно, после этого Соню повезли к врачам. Те диагностировали перелом обеих ног, правая ножка была сломана в трех местах. У матери имеются все снимки и медицинские документы, подтверждающие это.

Как же так вышло? Очевидный, казалось бы, но самый непростой вопрос в этой истории. Прежде всего, Оксана была убеждена, что малышку отдает в руки надежного специалиста. В семье есть двое старших детей – их на массаж мать тоже водила именно к этой женщине. Никогда никаких проблем, жалоб, болей не возникало. Поэтому когда встал вопрос о массаже для Сони, женщина первым делом вспомнила о специалисте, к которой уже не раз обращалась. Так, пожалуй, поступит любой человек – от добра добра не ищут. К слову, удовольствие это не из дешевых: два курса массажа для Сони обошлись семье в 80 тысяч рублей.

Та самая массажистка. Фото: телеканал ТВК

После того, как мать рассказала массажистке о переломах ног, та ушла в глухую оборону: не берет трубку и вообще никак не выходит на связь. Сейчас Сонечке уже сняли гипс, в который она была закована от талии до щиколотки.

По информации в СМИ, Следственный комитет начал проверку, после которой решится вопрос, возбудят ли в отношении массажистки уголовное дело.

- В данный момент следователи общаются с матерью девочки, выясняют все обстоятельства происшествия, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого Следкома.

Фото: телеканал ТВК

Как бы то ни было, карьере массажистки пришел конец. Впрочем, опытные педиатры говорят, женщина могла взяться за работу, на которой не специализируется, и не рассчитала силу.

КОММЕНТАРИЙ

«Нет навыка»

Вячеслав М., педиатр с 20-летним стажем работы:

- Детский массаж – очень прибыльное дело для тех, кто практикует его. Это модно и денежно. Тут, вероятнее всего, имеем массажиста, который работает не только с детьми. Если массажист сегодня работает с бабушкой, завтра с подростком, а после берет на массаж грудничка, у него не может быть нужного навыка. Почему? Когда массажист работает только с грудничками, у него вырабатывается нужная чувствительность рук, пальцев, он интуитивно контролирует силу. Родителей очень понимаю, на их месте тоже, наверное, по потолку бегал. Но в данном случае, если оставить эмоции, это банальная неосторожность. Так что вина массажиста здесь, действительно, может быть, а может, и не быть: бывают и наследственные заболевания, хрупкость костей, остеохондропатии, которые к такому приводят. Это надо проверять. В данном случае, наверное, эксперты следствия этим займутся.

Что касается переломов, то в таком возрасте у малышей они бывают по типу зеленой ветки: когда веточку надломишь, кора удерживает перелом и здесь тоже самое. В 7 месяцев у ребенка еще полно хрящей, они расположены и над коленом и под коленом. Если переломы в хрящах и грамотно при помощи ортопедов проведена репозиция (составление кости после перелома для обеспечения лучшего сращивания – прим. Ред.), думаю, в дальнейшем проблем никаких не будет.

За помощь в подготовке материала благодарим телеканал ТВК.