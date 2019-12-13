2019-12-13T10:11:44+03:00
Происшествия

Красноярский СК проверит массажистку, сломавшую ноги 7-месячной девочке

После рассказов о последствиях процедур специалист ушел в глухую оборону
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
7-месячной девочке во время массажа сломали обе ноги7-месячной девочке во время массажа сломали обе ногиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Следком проводит проверку по ситуации с переломами ног у 7-месячной малышки. История, что и говорить, шокирующая. Напомним, жительница Красноярска Оксана водила на массаж свою дочку Сонечку. Малышка родилась на несколько недель раньше срока, и врачи перинатального центра порекомендовали общеукрепляющий массаж. Во время очередного сеанса и случилась беда, которую мать поначалу не заметила. У крохи подскочила температура. Несколько суток Соня не спала и сильно плакала.

- Вела себя очень тревожно - вздрагивала от любого прикосновения, не ела, не спала. Я просто не знала, что с ней делать, - рассказывает Оксана. – Сначала мне сказали понаблюдать за ней. Потом я заметила на правой ступне небольшую шишку, начала поглаживать, смотрю – у нее нога не активна.

Жительница Красноярска Оксана и ее дочка Соня. Фото: телеканал ТВК

Жительница Красноярска Оксана и ее дочка Соня. Фото: телеканал ТВК

Конечно, после этого Соню повезли к врачам. Те диагностировали перелом обеих ног, правая ножка была сломана в трех местах. У матери имеются все снимки и медицинские документы, подтверждающие это.

Как же так вышло? Очевидный, казалось бы, но самый непростой вопрос в этой истории. Прежде всего, Оксана была убеждена, что малышку отдает в руки надежного специалиста. В семье есть двое старших детей – их на массаж мать тоже водила именно к этой женщине. Никогда никаких проблем, жалоб, болей не возникало. Поэтому когда встал вопрос о массаже для Сони, женщина первым делом вспомнила о специалисте, к которой уже не раз обращалась. Так, пожалуй, поступит любой человек – от добра добра не ищут. К слову, удовольствие это не из дешевых: два курса массажа для Сони обошлись семье в 80 тысяч рублей.

Та самая массажистка. Фото: телеканал ТВК

Та самая массажистка. Фото: телеканал ТВК

После того, как мать рассказала массажистке о переломах ног, та ушла в глухую оборону: не берет трубку и вообще никак не выходит на связь. Сейчас Сонечке уже сняли гипс, в который она была закована от талии до щиколотки.

По информации в СМИ, Следственный комитет начал проверку, после которой решится вопрос, возбудят ли в отношении массажистки уголовное дело.

- В данный момент следователи общаются с матерью девочки, выясняют все обстоятельства происшествия, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого Следкома.

Фото: телеканал ТВК

Фото: телеканал ТВК

Как бы то ни было, карьере массажистки пришел конец. Впрочем, опытные педиатры говорят, женщина могла взяться за работу, на которой не специализируется, и не рассчитала силу.

КОММЕНТАРИЙ

«Нет навыка»

Вячеслав М., педиатр с 20-летним стажем работы:

- Детский массаж – очень прибыльное дело для тех, кто практикует его. Это модно и денежно. Тут, вероятнее всего, имеем массажиста, который работает не только с детьми. Если массажист сегодня работает с бабушкой, завтра с подростком, а после берет на массаж грудничка, у него не может быть нужного навыка. Почему? Когда массажист работает только с грудничками, у него вырабатывается нужная чувствительность рук, пальцев, он интуитивно контролирует силу. Родителей очень понимаю, на их месте тоже, наверное, по потолку бегал. Но в данном случае, если оставить эмоции, это банальная неосторожность. Так что вина массажиста здесь, действительно, может быть, а может, и не быть: бывают и наследственные заболевания, хрупкость костей, остеохондропатии, которые к такому приводят. Это надо проверять. В данном случае, наверное, эксперты следствия этим займутся.

Что касается переломов, то в таком возрасте у малышей они бывают по типу зеленой ветки: когда веточку надломишь, кора удерживает перелом и здесь тоже самое. В 7 месяцев у ребенка еще полно хрящей, они расположены и над коленом и под коленом. Если переломы в хрящах и грамотно при помощи ортопедов проведена репозиция (составление кости после перелома для обеспечения лучшего сращивания – прим. Ред.), думаю, в дальнейшем проблем никаких не будет.

За помощь в подготовке материала благодарим телеканал ТВК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Маерчака в Красноярске появятся два новых сквера
Суд решил оставить под арестом 132 килограмма золота и Lexus компании «Сисим»
СК возбудил уголовное дело по шокирующей истории с массажисткой, сломавшей ноги 7-месячной девочке
Двойной обман: в Красноярском крае мошенники продали чужое дизельное топливо
В Красноярске хитрый вор украл машину с помощью эвакуатора
В аэропорту Красноярска ужесточили правила парковки
Ошибочка вышла: в Лесосибирске прохожий перепутал лодку с льдиной и вызвал спасателей
В Красноярске проверили йогурты: впервые все образцы оказались качественными
В Красноярске поставщик молочных продуктов забрасывает исками арбитражный суд
В Красноярском крае работодатель оставил беременную двойняшками сотрудницу без больничного и декретных
В Красноярске с нового года вырастет плата за ребенка в детских садах
В Красноярске оштрафовали женщину, перевозившую ребенка на коленях
Прокуроры запретили охотникам отстреливать бродячих собак в Красноярском крае
Новосибирск, Омск и Красноярск не могут «поделить» собаку в мешке
Санта Клаус второй год берет штурмом самую высокую елку в Евразии
«Даже временем потертые»: красноярка купила у бездомного поддельных «царских» монет на 4,5 тысячи
МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G
Ушел из жизни основатель Лесосибирска Николай Колпаков
Праздник к нам приходит: Рождественский караван Coca-Cola проедет по Красноярску
«Черные лесорубы» заготовили 3,5 тысячи елей к Новому году ради наживы
Должники Красноярскэнергосбыта могут встретить Новый год без света
Суд продлил арест мажорам, до смерти забившим красноярца
Арбитражный суд признал законным снос павильонов на Красной площади в Красноярске
Работники КрасПТМ отстояли 4 миллиона зарплаты через прокуроров
Житель Красноярска своровал новогоднюю елку в подъезде собственного дома
«Все студенчество был в стройотрядах»: Александру Уссу вручили именную «бойцовку»
Маерчака на месяц перекрыли из-за ремонта канализационного коллектора
Прокуроры потребовали запретить сайты продажи снюса в Красноярске
«Сначала кусалась, потом притихла»: красноярцы нашли собаку в мешке, брошенную хозяином на смерть на морозе