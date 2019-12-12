Должники Красноярскэнергосбыта могут встретить Новый год без света

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-12T10:16:05+03:00

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ПАО «Красноярскэнергосбыт» предупреждает, что должники могут встретить Новый год без света. В декабре более 122 тысяч потребителей получат уведомления об ограничении электроэнергии. Если задолженность не будет погашена в 20-дневный срок, то отключения будут производиться вплоть до 31 декабря включительно.

Подача электроэнергии после введения ограничения возобновляется только после полного погашения задолженности. Однако вернуть электроэнергию в тот же день не получится. Денежные средства поступают на счет Красноярскэнергосбыта от 1 до 3 дней, это зависит от выбора платежного агента. Подключение осуществляется в двухдневный срок. Таким образом, неплательщик рискует остаться без света не только в новогоднюю ночь – может пройти почти неделя прежде, чем подача электроэнергии будет возобновлена.

Радикальные меры связаны с увеличением дебиторской задолженности населения перед энергосбытовой компанией. На 1 декабря долги физических лиц превысили 864 млн рублей.

«Мы заранее предупреждаем должников о последствиях несвоевременной оплаты и даем возможность исполнить свои финансовые обязательства в течение 20 дней. Если и в этот срок задолженность не погашена – энергосбытовая компания вынуждена переходить к жестким санкциям. Возможно, отключение электроэнергии на праздники мотивирует дебиторов погасить долги перед энергетиками», - резюмировал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU