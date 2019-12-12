2019-12-12T04:05:05+03:00
Общество

Прокуроры потребовали запретить сайты продажи снюса в Красноярске

Из-за факта продажи несовершеннолетнему
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В суд направлено три искаВ суд направлено три искаФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуроры зафиксировали факт продажи снюса несовершеннолетнему в центре Красноярска. Проверки подтвердили факт, и надзорники потребовали запретить сайты с рекламой жевательной смеси в Красноярске: в суд направлено три иска о запрете доступа к сайтам с дистанционной продажей сосательного табака (снюс). Сейчас к делу подключился Роспотребнадзор – специалисты устанавливают наличие в смеси табака. Владельца ждет ответственность по ч. 2 ст. 14.53 КоАП России (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями). Продавцу грозит штраф до 69 тысяч рублей.

Добавим, что снюс считается видом некурительного табачного изделия. Торговцы снюсом говорят, что смесь содержит только никотин. Это означает, что состав административного правонарушения может в деле отсутствовать. В Красноярском крае уже зафиксировано несколько случаев отравления детей снюсом – отравились подроски из Железногорска (11 и 13 лет). Наркологи Красноярска предупредили, что в смеси может содержаться огромная доза никотина, в десятки раз превышающая содержание вещества в сигарете. Это опасно не только для детей, но и для взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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