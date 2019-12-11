2019-12-11T17:04:13+03:00
Происшествия

Красноярская прокуратура нашла среди затопленных в Солнечном квартир выданные сиротам

Имеет ли это отношение к вандализму
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская прокуратура нашла среди затопленных в Солнечном квартир выданные сиротам. Фото: "Наш мкр. Солнечный"Красноярская прокуратура нашла среди затопленных в Солнечном квартир выданные сиротам. Фото: "Наш мкр. Солнечный"
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В новостройке на улице Ольховой, 12, это микрорайон Солнечный, в начале декабря произошло неприятное событие. Кто-то пробрался в подъезд, взломал несколько квартир и устроил настоящий акт вандализма – порубили топором батареи, натяжные потолки, линолеум и стены. Весь подъезд с 16 по 1 этаж оказался залит кипятком. Дом только-только сдался, жильцы получили ключи и готовились заселяться.

Что произошло и кто устроил погром, сейчас этим делом занимается полиция. А прокуратура Красноярска с привлечением прокуратуры Советского района организовала проверку, поскольку среди затопленных квартир оказались те, которые администрация города предоставила детям-сиротам.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям как застройщика, так и администрации города при приобретении квартир для указанной категории граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Добавим, что строительная компания «Сибияк» взяла на себя все расходы по ремонту квартир и пообещали завершить работу до конца декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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