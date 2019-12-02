2019-12-02T14:07:58+03:00
Происшествия

В Красноярске потоками кипятка испорчены квартиры на 16 этажах новостройки

Люди только-только получили ключи [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске потоками кипятка испорчены квартиры на 16 этажах новостройки. Фото: "Наш мкр. Солнечный"В Красноярске потоками кипятка испорчены квартиры на 16 этажах новостройки. Фото: "Наш мкр. Солнечный"
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В Красноярске, в микрорайоне Солнечном, новое ЧП. Только-только обсудили испорченный обиженными рабочими отремонтированный подъезд в девятиэтажке. И вот уже в эпицентре внимания новостройка на улице Ольховой. Многоэтажка только-только сдалась. Собственники получили ключи. Кто-то уже успел заехать и даже отпраздновать новоселье. А некоторых ждал сюрприз, сообщает паблик «Наш мкр. Солнечный».

В Красноярске потоками кипятка испорчены квартиры на 16 этажах новостройки.

«Сегодня пришли принимать квартиру от «Сибиряка» по адресу Ольховая 12, - пишет одна из владелиц квартиры в новостройке. – Весь первый подъезд затоплен с 16 этажа до 1. Все выходные текла вода, рабочие видели это, но не устранили. Говорят, что не выплатили какому-то подрядчику, он пришел и порубил все топором – линолеум, трубы, потолки натяжные. Мало того, что сдачу дома «Сибиряк» задержал на месяц, так еще и это».

Судя по видео, квартиры сильно испорчены. Натяжные потолки провисли от воды, линолеум раскис и набух, разорван кусками, обои сползли со стен. За чей счет теперь будет проводиться ремонт?

ИСТОЧНИК KP.RU

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