СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-02T14:07:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске, в микрорайоне Солнечном, новое ЧП. Только-только обсудили испорченный обиженными рабочими отремонтированный подъезд в девятиэтажке. И вот уже в эпицентре внимания новостройка на улице Ольховой. Многоэтажка только-только сдалась. Собственники получили ключи. Кто-то уже успел заехать и даже отпраздновать новоселье. А некоторых ждал сюрприз, сообщает паблик «Наш мкр. Солнечный».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/747287" frameborder="0"></iframe> В Красноярске потоками кипятка испорчены квартиры на 16 этажах новостройки.

«Сегодня пришли принимать квартиру от «Сибиряка» по адресу Ольховая 12, - пишет одна из владелиц квартиры в новостройке. – Весь первый подъезд затоплен с 16 этажа до 1. Все выходные текла вода, рабочие видели это, но не устранили. Говорят, что не выплатили какому-то подрядчику, он пришел и порубил все топором – линолеум, трубы, потолки натяжные. Мало того, что сдачу дома «Сибиряк» задержал на месяц, так еще и это».

Судя по видео, квартиры сильно испорчены. Натяжные потолки провисли от воды, линолеум раскис и набух, разорван кусками, обои сползли со стен. За чей счет теперь будет проводиться ремонт?

ИСТОЧНИК KP.RU