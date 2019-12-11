Красноярская прокуратура вплотную занялась продавцами снюса
Красноярская прокуратура вплотную занялась распространителями снюса, как дистанционными, так и теми, кто реализует его в мелких магазинах. Так, в Центральном районе города зафиксирован факт продажи снюса несовершеннолетнему. Материалы дела будут направлены в краевой Роспотребнадзор – специалисты должны определить количество табака и никотина в продукте. А также решается вопрос о возбуждении административного дела.
- По российскому закону снюс определяется как вид некурительного табачного изделия, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. – Оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) запрещена. Однако его производители и продавцы акцентируют, что он содержит только никотин, а не табак, в связи с чем состав административного правонарушения вроде как отсутствует. Однако никотин может быть производным табака, что в каждом случае требует проведения исследования.
Также прокуратура направила в суд Центрального района 3 административных исковых заявления закрыть сайты в интернете, распространяющие снюс. Напомним, что неделю назад в Железногорске им отравились два школьника. Их откачали медики, полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU