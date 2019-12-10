2019-12-10T09:10:37+03:00
Общество

Опасные вещества были обнаружены в воздухе Красноярска при режиме НМУ

Что и сколько?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Опасные вещества были обнаружены в воздухе Красноярска при режиме НМУ.Опасные вещества были обнаружены в воздухе Красноярска при режиме НМУ.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

При режиме НМУ (неблагоприятных метеоусловий) в атмосферном воздухе Красноярска нашли опасные вещества. Всего за прошедшую неделю (со 2 по 8 декабря) на телефон горячей линии минэкологии поступило 127 звонков, передвижная лаборатория выезжала 53 раза, сообщили в пресс-службе администрации Красноярского края.

Напомним, режим НМУ вводился в Красноярске с 7 утра 5 декабря до 7 утра 6-го. Итак, было произведено 435 отборов. В итоге приборы зафиксировали превышение норм по мелкодисперсной пыли, оксиду углерода и азота, а также по бензопирену.

Всего же краевая сеть (а в нее входят 11 автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории) взяла почти 29 тысяч отборов. Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ замечен в 151 случае, это 0,5 % от общего числа, отмечают в министерстве.

На автопостах фиксировались превышения по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, сероводороду, взвешенным частицам, гидрохлориду, свинцу и бензопирену.

КОНКРЕТНО

Обо всех нарушениях природоохранного законодательства сообщаем по телефону горячей линии министерства +7 (391) 21-21-706. Инспекторы и передвижная эколаборатория работают круглосуточно. Подробную информацию о состоянии окружающей среды узнаем на сайте краевого центра мониторинга.

АКТУАЛЬНО

Когда парковки в Красноярске станут бесплатными?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Введенный после прорыва дамб режим ЧС снят в Красноярском крае
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
Два чемпионата мира могут отменить в Красноярске
94 красноярских школьника полетят на Кремлевскую елку
Замглавы города в Красноярском крае получил должность незаконно
Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Туве
Холодную воду отключат в среду на 6 улицах Красноярска
Хостелы в квартирах Красноярска требует закрыть прокуратура
Пить и курить стали меньше в Красноярском крае
В Красноярском крае ищут родственников красноармейца Михеева, погибшего в Великую Отечественную под Тверью
На Таймыре собираются перерабатывать оленину и поставлять в Иран и Турцию
В Красноярске заморозили проект платных парковок: грозят перезагрузкой
Жительница Хакасии подкинула угля в дымящую печь: от угарного газа погибли брат и сын
Преподаватель школы искусств признался в совращении 11-летней девочки
Ради ремонта на Судостроительной в Красноярске вырубят 16 деревьев
Почта России и Банк ВТБ через АО «НЛТ» инвестируют 3 млрд рублей в оборудование для логистического центра в Новосибирске
В Красноярске для родителей детсадовцев открыли курсы медитации в сенсорной комнате
Красноярцы жалуются на нашествие клещей в декабре
Загадили полностью. В Красноярске показали квартиру с горами мусора в человеческий рост
Впервые в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»
Расписание новогодних елок в Красноярске 2019-2020: куда пойти и когда открытие
Он «прослушивал» деревья. В «Шушенском бору» показали самого крупного красавца-дятла за «работой»
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
Часть правобережья осталась без воды. Из-за коммунальной аварии затопило Свердловскую
Мэр рассказал, как готовится к Новому году правобережье Красноярска