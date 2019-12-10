СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-10T09:10:37+03:00

Опасные вещества были обнаружены в воздухе Красноярска при режиме НМУ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Что и сколько?

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При режиме НМУ (неблагоприятных метеоусловий) в атмосферном воздухе Красноярска нашли опасные вещества. Всего за прошедшую неделю (со 2 по 8 декабря) на телефон горячей линии минэкологии поступило 127 звонков, передвижная лаборатория выезжала 53 раза, сообщили в пресс-службе администрации Красноярского края.

Напомним, режим НМУ вводился в Красноярске с 7 утра 5 декабря до 7 утра 6-го. Итак, было произведено 435 отборов. В итоге приборы зафиксировали превышение норм по мелкодисперсной пыли, оксиду углерода и азота, а также по бензопирену.

Всего же краевая сеть (а в нее входят 11 автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории) взяла почти 29 тысяч отборов. Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ замечен в 151 случае, это 0,5 % от общего числа, отмечают в министерстве.

На автопостах фиксировались превышения по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, сероводороду, взвешенным частицам, гидрохлориду, свинцу и бензопирену.

КОНКРЕТНО

Обо всех нарушениях природоохранного законодательства сообщаем по телефону горячей линии министерства +7 (391) 21-21-706. Инспекторы и передвижная эколаборатория работают круглосуточно. Подробную информацию о состоянии окружающей среды узнаем на сайте краевого центра мониторинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU