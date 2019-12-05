78 предприятий не отчитались о снижении выбросов при режиме НМУ
78 предприятий не отчитались о снижении выбросов во время введения режима неблагоприятных метеоусловий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации со ссылкой Минэкологии Красноярского края.
Напомним, в четверг, 5 декабря, с 7 утра в Красноярске объявлен режим НМУ. Есть список из 126 предприятий (федерального и регионального надзора), которые в подобные периоды обязаны снижать выбросы. Все они у надзорных органов и министерства на особом контроле.
Куда сообщать о нарушителях?Фото: Ася ЖУКОВА
Каждое должно оперативно отправлять в минэкологии данные о начале снижения промышленных выбросов. Однако четыре организации, подлежащие федеральному экологическому надзору, и 74 – региональному, проигнорировали требования.
Теперь их привлекут к административной ответственности.
КОНКРЕТНО
В период объявления режима НМУ инспекторы и передвижная эколаборатория перешли на усиленный режим работы. Сообщить о нарушениях нарушения природоохранного законодательства можно по номеру горячей линии министерства +7 391 21-21-706 (круглосуточно).
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ИСТОЧНИК KP.RU