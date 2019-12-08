2019-12-08T11:10:05+03:00
Общество

Васю Пельменя отправили в нокаут одной пощечиной

Это произошло на турнире в Москве [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Кризис Васи Пельменя: он получило первый нокаут......Кризис Васи Пельменя: он получило первый нокаут......Фото: Дмитрий КОТОВ
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Напомним, Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень — фермер из Красноярского края, о победах которого в турнирах по пощечинам «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала не раз.

170-килограммовый Камоцкий сделал свою карьеру, по сути, случайно. Но успешно.

Первый нокаут он получил на ютуб-шоу Алексея Сафонова «На бочке», который устроили в Москве 7 декабря. Василий бил первым. Ответным шлепком соперник, Вячеслав Зезюля, отправил Камоцкого в глубокий нокаут.

Победитель получил за нокаут Камоцкого 200 тысяч рублей.

После поражения Василий записал видеообращение, которое выложил в сториз Instagram.

— Я сегодня маленечко поспал, — сказал он. — Ну, как поспал — так, чуть-чуть вздремнул. Но это должно было когда-то случиться. Тем более, я сам говорил, что это когда-нибудь случится. Ничего страшного в этом нет. Сейчас будут писать товарищи хейтеры. Пусть пишут, делают интерес. Как-то так, в общем. Все нормально. Чувствую себя очень хорошо, все нормально, ничего не случилось.

Однако Вася Пельмень все же попал в больницу. Но после осмотра отпустили, его состояние не вызывает тревогу.

Чемпион по пощечинам пообещал отыграться за нокаут.

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Васю Пельменя отправили в нокаут одной пощечиной
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ИСТОЧНИК KP.RU

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