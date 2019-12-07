Дело о скандальном кафе «Кантри» в центре Красноярска рассматривают заново

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-07T12:41:52+03:00

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Дело о скандальном кафе «Кантри» на проспекте Мира, в центре Красноярска, рассматривают заново. Все, что было достигнуто ранее в результате многомесячного процесса, обнулили. Прокуратура настоятельно требует снести кирпичную двухэтажную коробку, которая была построена незаконно и с нарушением градостроительных нормативов.

Накануне, 6 декабря, в суде Центрального района прошло новое заседание. Тема обсуждения – нарушение прав тех, кто живет и работает в здании, которое загородила коробка. У них ухудшилась освещенность в квартирах и офисах, а доступ пожарной техники стал невозможным.

Владелица здания, предпринимательница Ольга Грималюк, настаивает, что все документы на реконструкцию у нее в порядке. Однако можно ли назвать реконструкцией снос приземленного одноэтажного кафе и возведение на его месте строения, которые в народе прозвали огромной коробкой и трансформаторной будкой.

Следователи настаивают, что документы, на основании которых было выдано разрешение, подложные.

ИСТОЧНИК KP.RU