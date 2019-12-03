Слушания по скандальному кафе «Кантри» обнулили и начали заново

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-03T15:40:07+03:00

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В Красноярске процесс по скандальному кафе «Кантри» решено обнулить. Слушания возобновили и начали заново, передает ТВК.

Судьбу внушительного кирпичного строения, перегородившего тротуар, горожане обсуждают не первый год. Ведь поначалу их уверяли: кафе «Кантри» просто реконструируют. Но небольшое здание снесли, а на его месте возвели «коробку» в два этажа. Почти впритык к рядом стоящему дому. Никаких нарушений нет, до поры до времени отчитывались чиновники. Однако проверка ФСБ показала: стройка незаконна. Но «зиккурат»-то уже готов: занял половину тротуара, так что начались суды. Спорили об одном: снести или оставить?

… Заседания в Центральном районном суде приостановили летом 2019 года – до выяснения всех обстоятельств. Процесс снова пошел буквально только что, в ноябре. В суде пришли к выводу, что рассмотрение нужно начать с начала, привлекли нового участника - ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Напомним, ответчиком является предприниматель Ольга Грималюк, владелица участка земли, где стоит кафе, проектировщик и представители администрации. Новое заседание намечено на 6 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU