СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-04T09:46:00+03:00

На правобережье Красноярска до середины февраля изменят схему движения. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На правобережье Красноярска – у ДК имени 1 мая – с 10 декабря до 15 февраля меняют схему движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность во время монтажа елки и ледового городка, а также при проведении зимних праздников.

КОНКРЕТНО

С 9 часов утра 10 декабря будет:

- полностью закрыт для движения участок на улице Юности,14 до Юности,18А;

- На Красрабе от дома №44 до дома № 46 по четной стороне (район площади у фонтана «Бременские музыканты») запретят остановку и стоянку транспорта.

Ограничения снимут 15 февраля в 8 вечера. Для водителей поставят временные дорожные знаки.

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Закончен монтаж одной из самых больших и эффектных елок Красноярска - на Театральной площади. Ее открытие намечено на 20 декабря, сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях.

В понедельник, 2 декабря, новогоднее дерево, чья высота 46 метров, уточняет newslab, «обзавелось» макушкой и гирляндой. А совсем скоро рядом появится ледовый городок со скульптурами и огромной горкой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU