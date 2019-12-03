46-метровую елку собрали на Театральной площади Красноярска

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-03T15:20:32+03:00

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Закончен монтаж одной из самых больших и эффектных елок Красноярска - на Театральной площади. Ее открытие намечено на 20 декабря, сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях.

В понедельник, 2 декабря, новогоднее дерево, чья высота 46 метров, уточняет newslab, «обзавелось» макушкой и гирляндой. А совсем скоро рядом появится ледовый городок со скульптурами и огромной горкой.

Конечно, праздничные елки будут каждом районе города. Например, уже известно, что в Ленинском и Октябрьском районах открытия запланированы на 23 декабря. Ждем данные по остальным районам.

Ну а наиболее грандиозную городскую елку (самую большую в России, между прочим) традиционно монтируют на острове Татышев, с восточной стороны. Кто не помнит, она в высоту 55 метров и украшена 60 тысячами светодиодов, которые могут образовывать всевозможные узоры.

ИСТОЧНИК KP.RU