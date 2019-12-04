2019-12-04T08:00:22+03:00
Общество

6 ледовых переправ открылись в Красноярском крае

… в Эвенкийском районе
Ася ЖУКОВА
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6 ледовых переправ открылись в Красноярском крае. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.6 ледовых переправ открылись в Красноярском крае. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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Сразу шесть ледовых переправ открылись на севере Красноярского края – в Эвенкийском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Начали работать переправы:

- через реку Суринда на автозимнике Тура – Байкит - граница Богучанского района - на 132-м километре от села Байкит;

- через реку Нижняя Чунка на автозимнике Тура - Байкит- граница Богучанского района в 98 километрах от Байкита;

- через реку Камо в 180-ти километрах от Байкит на автозимнике Куюмба – Ошарово;

- через реку Подкаменая Тунгуска на автозимнике Тура-Байкит-граница Богучанского района в поселке Куюмба;

- и в 504 километрах, в районе Байкита;

- река Турама на автозимнике Тура-Байкит-граница Богучанского района в 90 километрах от Байкита.

Напомним, всего зимой планируют открыть 134 ледовые переправы. Пока эксплуатируются восемь из них.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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