Два поселка отрезаны от большой земли в Красноярском крае: вода в Енисее поднялась из-за аномального тепла в декабре

На севере Красноярского края – в Енисейском районе – сразу два поселка оказались отрезаны от большой земли. Из-за аномально теплой погоды в декабре поднялся уровень воды в Енисее. Зимние дороги затопило. И теперь добраться в село Ярцево и поселок Кривляк можно только на вертолете, передает «Енисей-Информ ТВ».

Некоторые участки дорог превратились в настоящую снежную кашу, в которой легко увязнуть даже высокой технике. Был тут случай: шла машина, вдруг вода поднялась с двух сторон. В итоге авто очутилось на острове – вытягивать его пришлось лебедкой.

- На дороге в то же Ярцево разлилась речка и два ручья, - подтверждает директор енисейского филиала «Лесосибирск- автодор» Олег Анашкин. – Подтоплены четыре места.

Все дело – в колебаниях кромки ледостава на Енисее. От таких «скачков» происходит зашуговывание (русло забивает лед), и вода в реке прибывает.

Сейчас попасть в северные поселки можно лишь по воздуху. Только в Ярцево вертолет отправляют раз-два в неделю, к тому же это недешево. Поэтому местные жители надеются только на открытие зимника.

Но для этого необходимы крепкие морозы. А нынче слишком тепло, даже небольшие речушки еще не замерзли, что уж говорить о Енисее и его крупных притоках!

По прогнозам синоптиков, резкого похолодания в районе не ожидается. Выходит, на установления сообщения с севером района, пока лучше не надеяться. Только вертолетом.