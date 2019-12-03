2019-12-03T10:47:52+03:00
Происшествия

Два поселка отрезаны от большой земли в Красноярском крае: вода в Енисее поднялась из-за аномального тепла в декабре

Пока настоящих морозов синоптики не прогнозируют
Ася ЖУКОВА
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Два поселка отрезаны от большой земли в Красноярском крае: вода в Енисее поднялась из-за аномального тепла в декабре. Фото: Мария ЛЕНЦ, www.smizone.info.Два поселка отрезаны от большой земли в Красноярском крае: вода в Енисее поднялась из-за аномального тепла в декабре. Фото: Мария ЛЕНЦ, www.smizone.info.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На севере Красноярского края – в Енисейском районе – сразу два поселка оказались отрезаны от большой земли. Из-за аномально теплой погоды в декабре поднялся уровень воды в Енисее. Зимние дороги затопило. И теперь добраться в село Ярцево и поселок Кривляк можно только на вертолете, передает «Енисей-Информ ТВ».

Некоторые участки дорог превратились в настоящую снежную кашу, в которой легко увязнуть даже высокой технике. Был тут случай: шла машина, вдруг вода поднялась с двух сторон. В итоге авто очутилось на острове – вытягивать его пришлось лебедкой.

- На дороге в то же Ярцево разлилась речка и два ручья, - подтверждает директор енисейского филиала «Лесосибирск- автодор» Олег Анашкин. – Подтоплены четыре места.

Все дело – в колебаниях кромки ледостава на Енисее. От таких «скачков» происходит зашуговывание (русло забивает лед), и вода в реке прибывает.

Сейчас попасть в северные поселки можно лишь по воздуху. Только в Ярцево вертолет отправляют раз-два в неделю, к тому же это недешево. Поэтому местные жители надеются только на открытие зимника.

Но для этого необходимы крепкие морозы. А нынче слишком тепло, даже небольшие речушки еще не замерзли, что уж говорить о Енисее и его крупных притоках!

По прогнозам синоптиков, резкого похолодания в районе не ожидается. Выходит, на установления сообщения с севером района, пока лучше не надеяться. Только вертолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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