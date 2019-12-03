Врачи нового хирургического корпуса краевой больницы приняли первых пациентов

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-03T14:05:37+03:00

По оснащенности он считается одним из самых современных в России

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Новейшее оборудование, высококлассные специалисты… Во вторник, 3 декабря, только что построенный хирургический корпус краевой клинической больницы Красноярска принял первых пациентов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По оснащенности он считается одним из самых современных в России.Фото: Мария ЛЕНЦ

Приемный покой открылся, как полагается, в 8 утра, и люди пошли. На плановую госпитализацию приехали пациенты со всего края. Только за семь часов медики осмотрели и направили дальше, в разные отделения, 117 человек.

Отметим, экстренный приемный покой временно работает в тестовом режиме. Сегодня оказали первую помощь 48 жителям, поступившим в больницу на «скорой».

Напомним, новый хирургический корпус открылся вчера, 2 декабря. Повторимся, его называют самым современным за Уралом. Благодаря новому приемному отделению, пропускная способность больницы увеличится с 90 до 150 человек в сутки, а количество операций возрастет от 17 до 25 тысяч в год.

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В Красноярске открылся самый современный в Сибири хирургический корпус краевой больницы

Сегодня днем, 2 декабря, состоялось долгожданное открытие нового хирургического корпуса Красноярской краевой больницы. По своей оснащенности оборудованием и технологиями он является самым современным в Сибири. Его общая площадь составляет 61 тысяча квадратных метров (для сравнения 9-этажный главный корпус больницы – 50 тысяч квадратов). На строительство ушло два года и 7,4 миллиарда рублей, из которых 5,9 миллиардов – из федерального бюджета и 1,5 миллиарда – из краевого (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU