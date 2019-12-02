2019-12-02T11:50:25+03:00
Общество

В Красноярске открылся самый современный в Сибири хирургический корпус краевой больницы

Пациентов он начнет принимать уже завтра, 3 декабря
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске открылся самый современный в Сибири хирургический корпус краевой больницыВ Красноярске открылся самый современный в Сибири хирургический корпус краевой больницыФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня днем, 2 декабря, состоялось долгожданное открытие нового хирургического корпуса Красноярской краевой больницы. По своей оснащенности оборудованием и технологиями он является самым современным в Сибири. Его общая площадь составляет 61 тысяча квадратных метров (для сравнения 9-этажный главный корпус больницы – 50 тысяч квадратов). На строительство ушло два года и 7,4 миллиарда рублей, из которых 5,9 миллиардов – из федерального бюджета и 1,5 миллиарда – из краевого.

Новый хирургический корпус – это 2 операционных блока на 14 залов, диагностическое отделение, приемный покой для экстренных больных, пищеблок и центральное стерилизационное отделение. После того, как приемное отделение больницы из старого корпуса переведут в новый, пропускная способность увеличится с 90 до 150 человек в сутки. Теперь в краевой больнице можно будет проводить до 25 тысяч операций в год, ранее – 17 тысяч. Медики смогут помогать людям с самыми тяжелыми и ранее неоперабельными диагнозами. Более комфортными станут бытовые условия пребывания пациентов в отделениях.

Добавим, что в следующем году только на развитие здравоохранения будет выделено свыше 17 миллиардов рублей.

Пациентов начнут принимать с 3 декабря Фото: Мария ЛЕНЦ

Пациентов начнут принимать с 3 декабряФото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открылся самый современный в Сибири хирургический корпус краевой больницы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открылся самый современный в Сибири хирургический корпус краевой больницыФото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открылся самый современный в Сибири хирургический корпус краевой больницы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открылся самый современный в Сибири хирургический корпус краевой больницыФото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открылся самый современный в Сибири хирургический корпус краевой больницы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открылся самый современный в Сибири хирургический корпус краевой больницыФото: Мария ЛЕНЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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