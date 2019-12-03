2019-12-03T13:17:11+03:00
Общество

На острове Отдыха в Красноярске запретят парковку

Когда и на сколько?
Ася ЖУКОВА
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На острове Отдыха в Красноярске запретят парковку. Фото: архив "КП".На острове Отдыха в Красноярске запретят парковку. Фото: архив "КП".
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На острове Отдыха в Красноярске закроют парковку. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, мера это временная, речь идет только об одном дне, 6 декабря.

Итак, 6 декабря с 7 утра до 9 вечера будет запрещена остановка и стоянка машин в районе Дворца спорта имени Ивана Ярыгина. А точнее:

- по Ярыгинскому проезду от острова Отдыха до съезда к рыбному хозяйству;

- на территории, прилегающей к зданию Дворца.

Это необходимо для обеспечения безопасности во время торжественного собрания, посвященного 85-летию Красноярского края.

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У Центрального стадиона Красноярска - на острове Отдыха - открывается каток с тренажерами для новичков, прокатом и помещением для переобувания. Об этом рассказали в пресс-службе крайспорта.

Каток заработает уже завтра, в пятницу, 29 ноября. В этом году его залили справа от стадиона. Площадь катка – 12 тысяч квадратных метров. Итак, вход - через КПП №1 (за памятником воинам-спортсменам), от остановки идти недалеко. К тому же рядом несколько больших парковок (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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