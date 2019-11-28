СЕГОДНЯ 09:16 2019-11-28T09:16:56+03:00

Каток с тренажерами для новичков откроется на острове Отдыха в пятницу. Фото: пресс-служба крайспорта.

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У Центрального стадиона Красноярска - на острове Отдыха - открывается каток с тренажерами для новичков, прокатом и помещением для переобувания. Об этом рассказали в пресс-службе крайспорта.

Каток заработает уже завтра, в пятницу, 29 ноября. В этом году его залили справа от стадиона. Площадь катка – 12 тысяч квадратных метров. Итак, вход - через КПП №1 (за памятником воинам-спортсменам), от остановки идти недалеко. К тому же рядом несколько больших парковок.

Главное новшество: все, что нужно для подготовки к выходу на лед, располагается теперь в одном помещении – здании КПП. Здесь есть прокат (500 пар фигурных и хоккейных коньков от 25 до 47 размера), заточка, камеры хранения и скамьи для переобувания. Обещают поставить автоматы для продажи кофе и продуктов, чтобы гости могли согреться и перекусить. Если вы не уверены в своих силах, можно будет воспользоваться тренажерами для обучения катанию.

А еще рядом с катком находится парк «Добрый». Там находятся беседки, качели, скамейки и небольшой городок с подсветкой – для самых маленьких.

Имейте в виду! Фото: пресс-служба крайспорта.

КОНКРЕТНО

Каток работает с 16.00 до 22.00 по будням, с 12.00 до 22.00 по выходным.

Цена вопроса: до 7 лет бесплатно, с 7 до 14 лет – 50 рублей, с 14 лет – 100.

Прокат коньков: 150 рублей в час, со второго часа – 100 рублей.

Каток не работает, если на улице холоднее минус 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU