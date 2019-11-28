2019-11-28T09:16:56+03:00
Общество

Каток с тренажерами для новичков откроется на острове Отдыха в пятницу

Ждем всех!
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Каток с тренажерами для новичков откроется на острове Отдыха в пятницу. Фото: пресс-служба крайспорта.Каток с тренажерами для новичков откроется на острове Отдыха в пятницу. Фото: пресс-служба крайспорта.
Изменить размер текста:

У Центрального стадиона Красноярска - на острове Отдыха - открывается каток с тренажерами для новичков, прокатом и помещением для переобувания. Об этом рассказали в пресс-службе крайспорта.

Каток заработает уже завтра, в пятницу, 29 ноября. В этом году его залили справа от стадиона. Площадь катка – 12 тысяч квадратных метров. Итак, вход - через КПП №1 (за памятником воинам-спортсменам), от остановки идти недалеко. К тому же рядом несколько больших парковок.

Главное новшество: все, что нужно для подготовки к выходу на лед, располагается теперь в одном помещении – здании КПП. Здесь есть прокат (500 пар фигурных и хоккейных коньков от 25 до 47 размера), заточка, камеры хранения и скамьи для переобувания. Обещают поставить автоматы для продажи кофе и продуктов, чтобы гости могли согреться и перекусить. Если вы не уверены в своих силах, можно будет воспользоваться тренажерами для обучения катанию.

А еще рядом с катком находится парк «Добрый». Там находятся беседки, качели, скамейки и небольшой городок с подсветкой – для самых маленьких.

Имейте в виду! Фото: пресс-служба крайспорта.

Имейте в виду! Фото: пресс-служба крайспорта.

КОНКРЕТНО

Каток работает с 16.00 до 22.00 по будням, с 12.00 до 22.00 по выходным.

Цена вопроса: до 7 лет бесплатно, с 7 до 14 лет – 50 рублей, с 14 лет – 100.

Прокат коньков: 150 рублей в час, со второго часа – 100 рублей.

Каток не работает, если на улице холоднее минус 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гастарбайтер из Средней Азии похищал людей и вымогал деньги для ИГИЛ*
«Голодаем»: женщина спасла с улицы несколько собак, но кормить их нечем
В жестком ДТП с тремя грузовиками в Красноярском крае у одного оторвало кабину
На открытии самого большого катка в Красноярске 29 ноября 2019 запустят фейерверк
Улицу Павлова в Красноярске перекрыли до понедельника
Красноярцев ждут на фестивале «NAUKA 0+»
126 предприятий Красноярска обязали снижать выбросы при режиме НМУ
Красноярский губернатор призвал оставить вход на Столбы бесплатным
Дорогу в аэропорт Норильска открыли после сильной пурги
Светящийся каток на набережной в Красноярске открывать не будут
Снижают «по-черному»: обвал ставок по потребительским кредитам
Режим черного неба в Красноярске продлили еще на сутки
Рабочего в Красноярске насмерть задавило упавшей кабиной грузовика
Серьезное потепление придет в Красноярск и задержится на неделю
«Тойота» всмятку разбилась о грузовик в Красноярском крае: двое погибли
Красноярцам напомнили, во сколько обойдется незаконно вырубленная к Новому году елка
Снижение экологической нагрузки на природу Енисейской Сибири обсуждают эксперты
В Красноярске подросток пытался сбежать, прихватив лоток с золотыми украшениями
На пост нового директора красноярского ФК «Енисей» прочат двух кандидатов
Красноярские умельцы по спецзаказу выковали часовню для жителей Назарово