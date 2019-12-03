СЕГОДНЯ 06:20 2019-12-03T06:20:34+03:00

Парень с тату 666 на лице из Красноярска таинственно исчез в Москве. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

О нем ничего неизвестно уже больше месяца [фото]

Изменить размер текста: A A

23-летний Никита Кочетков из Красноярска улетел на вахту в Москву и бесследно исчез. Парня можно узнать по особой примете: у него на лице татуировка 666, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Никита уехал на заработки в начале октября нынешнего года, - пояснили волонтеры. – А с 21-го октября перестал выходить на связь с близкими. Что сейчас с ним, где он, родные не знают. Прошло уже больше месяца с тех пор, как о Никите ничего неизвестно.

КОНКРЕТНО

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 185-190 сантиметров, худощавый, русые волосы, голубые глаза.

Особые приметы: татуировка 666 на лице с правой стороны, а также тату на обоих предплечьях (один рисунок – череп в капюшоне), на голени (баскетболист).

Был одет: черная куртка с капюшоном, темные спортивные штаны, черные кроссовки.

При себе имел: черный рюкзак, сотовый телефон.

Если вы знаете, где находится пропавший молодой человек, звоните по номерам: 8(391)227-44-55 (полиция) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске четыре дня ищут 15-летнюю девушку

В Красноярске четыре дня ищут 15-летнюю школьницу. Аня Булатова пропала 27 ноября. Родные рассказали, что в 7 часов утра она вышла из дома (живет на улице Грунтовой, 14) и поехала в школу № 150, которая находится на Взлетке, на Алексеева. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU