2019-12-02T16:37:05+03:00
Происшествия

В Красноярске четыре дня ищут 15-летнюю девушку

Уехала утром в школу с правого берега на Взлетку и пропала
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске четыре дня ищут 15-летнюю девушкуВ Красноярске четыре дня ищут 15-летнюю девушку
Изменить размер текста:

В Красноярске четыре дня ищут 15-летнюю школьницу. Аня Булатова пропала 27 ноября. Родные рассказали, что в 7 часов утра она вышла из дома (живет на улице Грунтовой, 14) и поехала в школу № 150, которая находится на Взлетке, на Алексеева. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Волонтеры отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» составили ориентировку и распространяют ее по социальным сетям, чтобы информировать как можно больше людей. Добавим, что ранее девушка уже уходила из дома.

Приметы Ани: на вид 17 лет, рост 171 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, средней длины, глаза голубые. Из особых примет – шрам на мочке левого уха, шрам от аппендицита, шрам от ожога на правом локте.

Девочка была одета в розовый пуховик выше колена, шапку и серый шарф, темно-синие джинсы, на ногах розовые кроссовки. С собой была черная сумка со школьными принадлежностями и айфон.

Просьба ко всем, кто знает местонахождение школьницы, просьба позвонить по телефонам:

- (391) 220-14-06 – дежурная часть отдела полиции №10;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ноябре в Красноярском перинатальном центре родился 321 малыш
Министр сельского хозяйства Хакасии попал в ДТП в Кемеровской области
Мэр Красноярска возглавил Палату городов – центров субъектов РФ
В Красноярске потоками кипятка испорчены квартиры на 16 этажах новостройки
В Красноярском крае пропаном взорвали банкомат и унесли более миллиона рублей
В Октябрьском районе Красноярска откроют 87 елок
В Хакасии столкнулись 5 автомобилей: есть пострадавшие
В Красноярске открылся самый современный в Сибири хирургический корпус краевой больницы
Владельца красноярской строительной компании «Реставрация» признали банкротом
Семь раз упал на нож: в Красноярске пострадавший заступился за ранившего его брата
Под Красноярском рэкетиры перекрыли съезд с федеральной трассы
В Красноярске фальшивый внук получил от бабушки в наследство 2,5 миллиона рублей
В Красноярском крае мать-одиночку посадили на 7 лет за сбыт наркотиков
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
В Красноярском крае пять лет ищут двух пропавших в тайге мужчин
На должность главы Абакана зарегистрировались 4 кандидата
В Красноярске обманутые дольщики СК «Реставрации» получат больше, чем вложили
В Хакасии водитель поменял госномера на глазах у инспекторов ГИБДД
34 автомобиля сгорели за месяц в Красноярском крае
От удара полетели искры. Опубликовано шокирующее видео ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае
Аномальное тепло ждет Красноярск в начале зимы
Не доставайся же ты никому! В Солнечном обиженные рабочие отомстили заказчику за неуплату
45-градусные морозы накроют Красноярский край с понедельника
Ради компенсации за БАДы красноярская пенсионерка отдала 400 тысяч рублей
Пешеходный мост через Николаевский проспект в Красноярске установлен
«Орел и решка» в Хакасии откроет, где спрятаны тайники с 500 долларами
Инновации они такие. Розовый каток залили для детей в Красноярском крае
Ничего святого. Мужчина помог бабушке донести тяжелую сумку и вытащил всю пенсию