В Красноярске четыре дня ищут 15-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-02T16:37:05+03:00

Уехала утром в школу с правого берега на Взлетку и пропала

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В Красноярске четыре дня ищут 15-летнюю школьницу. Аня Булатова пропала 27 ноября. Родные рассказали, что в 7 часов утра она вышла из дома (живет на улице Грунтовой, 14) и поехала в школу № 150, которая находится на Взлетке, на Алексеева. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Волонтеры отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» составили ориентировку и распространяют ее по социальным сетям, чтобы информировать как можно больше людей. Добавим, что ранее девушка уже уходила из дома.

Приметы Ани: на вид 17 лет, рост 171 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, средней длины, глаза голубые. Из особых примет – шрам на мочке левого уха, шрам от аппендицита, шрам от ожога на правом локте.

Девочка была одета в розовый пуховик выше колена, шапку и серый шарф, темно-синие джинсы, на ногах розовые кроссовки. С собой была черная сумка со школьными принадлежностями и айфон.

Просьба ко всем, кто знает местонахождение школьницы, просьба позвонить по телефонам:

- (391) 220-14-06 – дежурная часть отдела полиции №10;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU