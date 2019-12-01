Не доставайся же ты никому! В Солнечном обиженные рабочие отомстили заказчику за неуплату

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-01T11:50:57+03:00

В Солнечном обиженные рабочие отомстили заказчику за неуплату. Фото: паблик "Наш микрорайон Солнечный".

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В Красноярске рабочие, обидевшись на не заплатившую им управляющую компанию, испортили весь ремонт. Об этом рассказали в группе «Наш микрорайон Солнечный».

Все произошло в одном из домов Советского района, говорят жильцы. Ремонта ждали долго, наконец, все покрасили. Но проснувшись утром, люди обнаружили, что стены залиты.

- С первого по девятый этаж, в одном подъезде, - жалуются жильцы. – Видели, что это рабочие. Они бы пошли и дальше с этой краской, но не успели, спугнули их.

Как утверждают жильцы, дело в том, что управляющая компания приняла работы. Но отчего-то не заплатила исполнителям. Расстроившись, они решили отомстить – творчески.

- В итоге пострадали мы! – возмущаются люди. – Причем платим за квартиры исправно, по всем квитанциям. За что такое нам?

Подчеркнем: это пока предварительная информация. Ждем официального комментария от представителей управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU