Владельца красноярской строительной компании «Реставрация» признали банкротом

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-02T10:20:16+03:00

Его имущества не хватит, чтобы погасить долги перед обманутыми дольщиками

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Владелец скандальной строительной компании «Реставрация» Николай Коваленко официально признан банкротом. Такое решение вынес краевой арбитражный суд. Ему назначен финансовый управляющий, который должен до конца мая 2020 года реализовать все имущество Коваленко с целью погасить долги перед кредиторами.

В числе имущества вилла под городом Пиза в Италии (в которой тот пытался скрыться, сбежав из страны, а сейчас находится под домашним арестом), трехэтажный особняк в Красноярске в урочище Торгашино, банковские счета и другое.

Обанкротил сбежавшего за границу бизнесмена коммерческий банк, которому тот задолжал по кредитам 66,5 миллионов рублей. К слову, банк обанкротился чуть ранее. На самого Коваленко заведено уголовное дело, решается вопрос о его экстрадиции на родину. Ранее стало известно, что дольщикам, пострадавшим от «Реставрации», в декабре начнут выплачивать компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU