2019-12-02T05:40:13+03:00
Общество

В Красноярске обманутые дольщики СК «Реставрации» получат больше, чем вложили

В списке более 1400 человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске обманутые дольщики СК «Реставрации» получат больше, чем вложилиВ Красноярске обманутые дольщики СК «Реставрации» получат больше, чем вложилиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на получение компенсации записались более 1400 обманутых дольщиков скандальной строительной компании «Реставрация». Заявления начнут принимать с 10 декабря. Размер выплаты установлен индивидуально для каждого дольщика. Расчет проводился, исходя из стоимости квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты.

То есть в денежном выражении дольщики получат больше того, что выплатили по договору застройщику. Эксперты подсчитали, что средняя стоимость квадратного метра в ЖК «Эдельвейс-NEXT» (это четыре дома) сегодня варьируется до 50 тысяч рублей, а в ЖК «Фестиваль» (шесть домов) – до 40 тысяч рублей. Всего на выплаты Фонд защиты прав дольщиков направит 2,8 миллиарда рублей.

Напомним, что в сентябре 2018 года один из ведущих игроков строительного рынка города, компания «Реставрация» неожиданно заявила о своем банкротстве. Это стало шоком не только для тех, кто приобрел квартиры в строящихся домах. Гендиректор компании пустился в бега – скрылся в Италии. Решается вопрос о его экстрадиции в Красноярск для расследования уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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