2019-12-02T06:12:31+03:00
Общество

На должность главы Абакана зарегистрировались 4 кандидата

Изначально желающих было 13
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На должность главы Абакана зарегистрировались 4 кандидата. Фото: официальный сайт городаНа должность главы Абакана зарегистрировались 4 кандидата. Фото: официальный сайт города
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На должность главы Хакасии зарегистрированы 4 кандидата. Остальные 9 желающих занять кресло мэра не смогли представить необходимого количества действительных и достоверных подписей избирателей для регистрации. Об этом сообщила республиканская территориальная избирательная комиссия. Добавим, что это будут досрочные прямые выборы, они состоятся 22 декабря этого года. Уже с сегодняшнего дня, 2 декабря, кандидатам разрешено вести свою предвыборную кампанию.

Комиссией зарегистрированы следующие кандидаты:

Михаил Молчанов, выдвинут ЛДПР, 40 лет. Замдиректора по экономике ИП Хаврон Я.Г. Место жительства – Красноярск.

Василий Мельцер, самовыдвижение, 38 лет. Замдиректора ООО «Управление механизации». Место жительства – Абакан.

Иван Аксенов, самовыдвижение, 36 лет. Директор ООО «Терра». Место жительства – Абакан.

Алексей Лемин, выдвинут партией «Единая Россия», 45 лет. Замглавы города Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства. Место жительства – Абакан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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