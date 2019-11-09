На пост главы Абакана претендуют 13 кандидатов
На пост главы Абакана претендуют 13 кандидатов. Сегодня, 9 ноября, был последний день подачи заявлений. На 17 часов список выглядит таким образом:
Вячеслав Бушкин, самовыдвижение, 53 года. Адвокат Абаканской городской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Республики Хакасия. Мест жительства – Абакан.
Иван Садовой, самовыдвижение, 36 лет. Региональный представитель компании «Ормис Сибирь – Восток». Мест жительства – Абакан.
Иван Аксенов, самовыдвижение, 36 лет. Директор ООО «Терра». Мест жительства – Абакан.
Александр Догадкин, самовыдвижение, 48 лет. Главный специалист «Красноярскэнерго». Место жительства – Красноярск.
Алексей Лемин, выдвинут партией «Единая Россия», 45 лет. Замглавы города Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства. Место жительства – Абакан.
Алексей Хабаров, выдвинут партией «Родина», 33 года. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Место жительства – Абакан.
Дмитрий Батюшкин, самовыдвижение, 37 лет. Генеральный директор ООО «Карусель». Место жительства – Абакан.
Сергей Ербягин, выдвинут партией «Зеленые», 51 год. Председатель правления «Союза Жилищных накопительных кооперативов». Место жительства – Абакан.
Олег Иванов, самовыдвижение, 46 лет. Депутат Верховного Совета Республики Хакасия. Место жительства – Абакан.
Василий Мельцер, самовыдвижение, 38 лет. Замдиректора ООО «Управление механизации». Место жительства – Абакан.
Михаил Молчанов, выдвинут ЛДПР, 40 лет. Замдиректора по экономике ИП Хаврон Я.Г. Место жительства – Красноярск.
Валерий Старостин, самовыдвижение, 47 лет. Депутат Верховного Совета Республики Хакасия. Место жительства – Усть-Абакан.
Михаил Торосов, самовыдвижение, 28 лет. Временно неработающий. Место жительства – Абакан.
Добавим, что выборы состоятся 22 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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