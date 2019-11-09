2019-11-09T16:41:18+03:00
Общество

На пост главы Абакана претендуют 13 кандидатов

Среди них два депутата, два красноярца, фермер и временно неработающий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На пост главы Абакана претендуют 13 кандидатовНа пост главы Абакана претендуют 13 кандидатовФото: Мария ЛЕНЦ
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На пост главы Абакана претендуют 13 кандидатов. Сегодня, 9 ноября, был последний день подачи заявлений. На 17 часов список выглядит таким образом:

Вячеслав Бушкин, самовыдвижение, 53 года. Адвокат Абаканской городской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Республики Хакасия. Мест жительства – Абакан.

Иван Садовой, самовыдвижение, 36 лет. Региональный представитель компании «Ормис Сибирь – Восток». Мест жительства – Абакан.

Иван Аксенов, самовыдвижение, 36 лет. Директор ООО «Терра». Мест жительства – Абакан.

Александр Догадкин, самовыдвижение, 48 лет. Главный специалист «Красноярскэнерго». Место жительства – Красноярск.

Алексей Лемин, выдвинут партией «Единая Россия», 45 лет. Замглавы города Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства. Место жительства – Абакан.

Алексей Хабаров, выдвинут партией «Родина», 33 года. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Место жительства – Абакан.

Дмитрий Батюшкин, самовыдвижение, 37 лет. Генеральный директор ООО «Карусель». Место жительства – Абакан.

Сергей Ербягин, выдвинут партией «Зеленые», 51 год. Председатель правления «Союза Жилищных накопительных кооперативов». Место жительства – Абакан.

Олег Иванов, самовыдвижение, 46 лет. Депутат Верховного Совета Республики Хакасия. Место жительства – Абакан.

Василий Мельцер, самовыдвижение, 38 лет. Замдиректора ООО «Управление механизации». Место жительства – Абакан.

Михаил Молчанов, выдвинут ЛДПР, 40 лет. Замдиректора по экономике ИП Хаврон Я.Г. Место жительства – Красноярск.

Валерий Старостин, самовыдвижение, 47 лет. Депутат Верховного Совета Республики Хакасия. Место жительства – Усть-Абакан.

Михаил Торосов, самовыдвижение, 28 лет. Временно неработающий. Место жительства – Абакан.

Добавим, что выборы состоятся 22 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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